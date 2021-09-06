Готовлю рыбные котлеты из минтая с кабачком. И кабачок идет в дело, и котлеты будут сочными и нежными

Рыбные котлеты мало кто любит. Но благодаря этому рецепту, они получаются очень аппетитными, сочными и нежными, без специфического привкуса рыбы и аромата.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе минтая, 400 г;

кабачок, 200;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 1 ст.л;

соль, перец, приправа для рыбы, зелено свежая или сухая.

Процесс приготовления

Рыбное филе измельчаем при помощи блендера или мясорубки.

Если у вас молодой кабачок, кожуру оставляем и просто натираем на крупной терке. Более зрелые овощи лучше сначала очистить от кожуры и семян и потом натереть.

Присаливаем массу, оставляем на 5 минут и отжимаем от лишней жидкости.

Смешиваем рыбную и кабачковую массы, добавляем яйца, манную крупу, солим и перчим, всыпаем зелень, вымешиваем.

Совет: чтобы котлеты приобрели более яркий вкус, добавляем приправы для рыбы.

Оставляем массу на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

Если через это время масса жидковатая, насыпаем еще немного манной крупы.

Формируем котлеты, обваливаем в сухарях или муке и выкладываем на разогретую сковороду в растительное масло.

Обжариваем с двух сторон до румяности.