Курочка на сковороде по-корейски. Аппетитная курочка в нежном соусе за 35 минут

Курочка на сковороде по-корейски можете подавать с тушёными овощами, лапшой или картошкой.

Курочка на сковороде по-корейски: ингредиенты

Курочка на сковороде по-корейски. Аппетитная курочка в нежном соусе за 35 минут 2

  1. Филе куриного бедра — 1 кг. (один килограмм)
  2. Халапеньо — 1 шт. (одна штука)
  3. Чеснок — 8-9 з. (восемь-девять зубчиков)
  4. Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  5. Зелёный лук  — один пучок
  6. Вода — 10ст. л (десять столовых ложек)
  7. Чили-соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Кунжутное масло — 1 т. л (одна столовая ложка)
  10. Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  11. Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  12. Рисовый уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  13. Кунжут — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Нашинкуйте халапеньо колечками, а лук- полосками.
  • Влейте в сковороду подсолнечное масло, затем выложите курицу и жарьте в течение 10 минут, накрыв крышкой.
  • Мясо переверните, заново накройте крышкой и продолжайте готовить в течение 10 минут под закрытой крышкой.
  • Затем в сковороду отправьте перец-чили, соевый соус, воду, рисовый соус, сахар и чили — соус. Помешивая, готовьте 5-6 минут.
  • Разведите крахмал водой и влейте к курице. Затем готовьте ещё минуты 3-4 на среднем огне, перемешивая.
  • В конце посыпьте зелёным луком, размешайте и влейте кунжутное масло.
    Уберите с огня.
  • Посыпьте кунжутом при подаче.

Курочка на сковороде по-корейски — самая ароматная и вкусная.

Курочка на сковороде по-корейски

 

Приятного аппетита!

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