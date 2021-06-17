Курочка на сковороде по-корейски. Аппетитная курочка в нежном соусе за 35 минут

Курочка на сковороде по-корейски можете подавать с тушёными овощами, лапшой или картошкой.
Курочка на сковороде по-корейски: ингредиенты
- Филе куриного бедра — 1 кг. (один килограмм)
- Халапеньо — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 8-9 з. (восемь-девять зубчиков)
- Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Зелёный лук — один пучок
- Вода — 10ст. л (десять столовых ложек)
- Чили-соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Кунжутное масло — 1 т. л (одна столовая ложка)
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Рисовый уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Кунжут — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Нашинкуйте халапеньо колечками, а лук- полосками.
- Влейте в сковороду подсолнечное масло, затем выложите курицу и жарьте в течение 10 минут, накрыв крышкой.
- Мясо переверните, заново накройте крышкой и продолжайте готовить в течение 10 минут под закрытой крышкой.
- Затем в сковороду отправьте перец-чили, соевый соус, воду, рисовый соус, сахар и чили — соус. Помешивая, готовьте 5-6 минут.
- Разведите крахмал водой и влейте к курице. Затем готовьте ещё минуты 3-4 на среднем огне, перемешивая.
- В конце посыпьте зелёным луком, размешайте и влейте кунжутное масло. Уберите с огня.
- Посыпьте кунжутом при подаче.
Курочка на сковороде по-корейски — самая ароматная и вкусная.
Приятного аппетита!
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