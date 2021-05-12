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Сосед выращивает огурцы в бутылках. Перенял его опыт и ожидаю богатый урожай

Если высаживать семена огурцов в пластиковые бутыли, можно получить довольно богатый урожай.

Такой способ заменяет теплицы и укрывая посевы 5 литровыми бутылями, можно не переживать за их сохранность при весенних заморозках.

Применение бутылей обладает своими преимуществами:

  • предотвращает гибель рассады от заморозков;
  • служит препятствием от распространения сорняков, вредителей и заболеваний;
  • при поливе влага не будет интенсивно испаряться и нет необходимости проводить частые поливы;
  • легко высаживаются в почву.

Семена обрабатывают раствором марганцовки. Почву, в которую будете высаживать материал, также можно пролить раствором.

Состав почвы, как всегда, для рассады: по части торфа, земли с огорода, перегноя и шелухи семечек для большей проницаемости воздуха.

Отрезаем треть бутылки, делаем дырки внизу, насыпаем почву и высаживаем семена.

Сосед выращивает огурцы в бутылках. Перенял его опыт и ожидаю богатый урожай

Когда рассада окрепнет, просто вынимаем каждое растение с комом земли и переваливаем в открытый грунт. После высадки и полива, накрываем огурцы бутылкой.

Сосед выращивает огурцы в бутылках. Перенял его опыт и ожидаю богатый урожай

Убрать бутылки можно тогда, когда минет риск заморозков. Хотя такая конструкция защищает и от жары, пока растение еще позволит накрывать небольшой емкостью.

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