Сосед выращивает огурцы в бутылках. Перенял его опыт и ожидаю богатый урожай

Если высаживать семена огурцов в пластиковые бутыли, можно получить довольно богатый урожай.
Такой способ заменяет теплицы и укрывая посевы 5 литровыми бутылями, можно не переживать за их сохранность при весенних заморозках.
Применение бутылей обладает своими преимуществами:
- предотвращает гибель рассады от заморозков;
- служит препятствием от распространения сорняков, вредителей и заболеваний;
- при поливе влага не будет интенсивно испаряться и нет необходимости проводить частые поливы;
- легко высаживаются в почву.
Семена обрабатывают раствором марганцовки. Почву, в которую будете высаживать материал, также можно пролить раствором.
Состав почвы, как всегда, для рассады: по части торфа, земли с огорода, перегноя и шелухи семечек для большей проницаемости воздуха.
Отрезаем треть бутылки, делаем дырки внизу, насыпаем почву и высаживаем семена.
Когда рассада окрепнет, просто вынимаем каждое растение с комом земли и переваливаем в открытый грунт. После высадки и полива, накрываем огурцы бутылкой.
Убрать бутылки можно тогда, когда минет риск заморозков. Хотя такая конструкция защищает и от жары, пока растение еще позволит накрывать небольшой емкостью.
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