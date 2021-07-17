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Отбивная Шнельклопс. Готовим сочное мясо по-немецки

Отбивная Шнельклопс благодаря тушению получается безумно вкусной и ароматной.

Отбивная Шнельклопс: ингредиенты

Отбивная Шнельклопс

  1. Мука – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  2. Говядина – 850 г. (восемьсот пятьдесят грамм)
  3. Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  4. Сметана – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  5. Чёрный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Лук – 2 шт. (две штуки)
  7. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Тонкими полу колечками формируйте лук.
  • Мясо промокните бумажными салфетками, чтобы избавить от лишней влаги.
  • Нарежьте говядину кусками до 1 см.
  • Обваляйте в муке куски мяса.
  • На сковороду влейте 2/3 масла и очень сильно разогрейте его.
  • Мясо жарьте по 2 минуты с каждой стороны, должна образоваться корочка золотистого цвета.
  • Мясо уберите из сковороды, влейте остаток масла, положите лук и пережарьте 5 минут.
  • Снова введите мясо, после сметану, посолите и поперчите.
  • Вымешайте всё, закройте и оставьте тушиться 15 минут, на небольшом огне.
  • Подавайте в горячем виде с любым гарниром.

Отбивная Шнельклопс — вкусная, нежная и очень ароматная.

Отбивная Шнельклопс. Готовим сочное мясо по-немецки 4

Приятного аппетита!

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