Отбивная Шнельклопс. Готовим сочное мясо по-немецки

Отбивная Шнельклопс благодаря тушению получается безумно вкусной и ароматной.
Отбивная Шнельклопс: ингредиенты
- Мука – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Говядина – 850 г. (восемьсот пятьдесят грамм)
- Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сметана – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Чёрный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Лук – 2 шт. (две штуки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Тонкими полу колечками формируйте лук.
- Мясо промокните бумажными салфетками, чтобы избавить от лишней влаги.
- Нарежьте говядину кусками до 1 см.
- Обваляйте в муке куски мяса.
- На сковороду влейте 2/3 масла и очень сильно разогрейте его.
- Мясо жарьте по 2 минуты с каждой стороны, должна образоваться корочка золотистого цвета.
- Мясо уберите из сковороды, влейте остаток масла, положите лук и пережарьте 5 минут.
- Снова введите мясо, после сметану, посолите и поперчите.
- Вымешайте всё, закройте и оставьте тушиться 15 минут, на небольшом огне.
- Подавайте в горячем виде с любым гарниром.
Отбивная Шнельклопс — вкусная, нежная и очень ароматная.
Приятного аппетита!
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