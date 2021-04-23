Макароны по-деревенски. Ароматное, питательное и вкусное блюдо за считанные минуты

Макароны по-деревенски накормят Ваших детей вкусным и сытным обедом на весь день.
Макароны по-деревенски: ингредиенты
- Паста томатная – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Тушёнка говяжья – ½ б. (пол банки)
- Макароны – 300 г. (триста грамм)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Специи – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Налейте растительное масло в сковороду. Выложите макароны.
- Репчатый лук нарежьте средними по размеру кубиками и выложите к макаронам.
- Обжарьте всё на умеренном огне, постепенно перемешивая кухонной лопаткой, пока макароны не станут немного золотистыми.
- Затем добавьте томатную пасту или свежий предварительно нарезанный кусочками помидор.
- Всыпьте специи, чёрный перец и соль.
- Откройте банку с тушёнкой и выложите её в сковороду к макаронам.
- Влейте воду столько, чтобы она почти полностью покрыла макароны.
- Тушите на умеренном огне, пока вода полностью не выпарится (около 10 минут). Периодически перемешивайте лопаткой.
Макароны по-деревенски простое и сытное блюдо.
Приятного Вам аппетита!
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