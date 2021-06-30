Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Ароматный закусочный хлеб со вкусом томатов. Можно добавить по вкусу много ароматных трав и специй, получается очень вкусно, подходит к любым блюдам на праздничном столе, пикнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 3 шт;
- дрожжи сухие, 0.5 ч.л;
- мука, 300 г;
- лук зеленый;
- сыр сливочный, 220 г.
Процесс приготовления
Помидоры измельчаем в пюре и смешиваем с дрожжами.
Всыпаем просеянную муку и перемешиваем, вымешиваем мягкое тесто, накрываем емкость и оставляем в теплом месте на 30 минут.
Обминаем тесто, накрываем и оставляем еще на 30 минут.
Присыпаем стол мукой и раскатываем тонкий пласт теста.
Измельченный зеленый лук смешиваем со сливочным сыром.
Выкладываем массу на тесто, равномерно распределяем и сворачиваем рулет.
Режем рулет на порционные кусочки, выкладываем их в форму для пара, предварительно застеленную пергаментом. Кладем срезом верх.
Готовим на пару 15 минут.
Обжариваем на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.
Такие ароматные и нежные закусочные пампушки, подаю с разными соусами, салатами, шашлыками, отбивными.
Свежие комментарии