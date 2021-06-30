Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Ароматный закусочный хлеб со вкусом томатов. Можно добавить по вкусу много ароматных трав и специй, получается очень вкусно, подходит к любым блюдам на праздничном столе, пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 3 шт;

дрожжи сухие, 0.5 ч.л;

мука, 300 г;

лук зеленый;

сыр сливочный, 220 г.

Процесс приготовления

Помидоры измельчаем в пюре и смешиваем с дрожжами.

Всыпаем просеянную муку и перемешиваем, вымешиваем мягкое тесто, накрываем емкость и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Обминаем тесто, накрываем и оставляем еще на 30 минут.

Присыпаем стол мукой и раскатываем тонкий пласт теста.

Измельченный зеленый лук смешиваем со сливочным сыром.

Выкладываем массу на тесто, равномерно распределяем и сворачиваем рулет.

Режем рулет на порционные кусочки, выкладываем их в форму для пара, предварительно застеленную пергаментом. Кладем срезом верх.

Готовим на пару 15 минут.

Обжариваем на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

Такие ароматные и нежные закусочные пампушки, подаю с разными соусами, салатами, шашлыками, отбивными.