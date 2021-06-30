Скатерть-Самобранка

5 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за публикацию, хорошие советыОказывается, я вс...
  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Ароматный закусочный хлеб со вкусом томатов. Можно добавить по вкусу много ароматных трав и специй, получается очень вкусно, подходит к любым блюдам на праздничном столе, пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры, 3 шт;
  • дрожжи сухие, 0.5 ч.л;
  • мука, 300 г;
  • лук зеленый;
  • сыр сливочный, 220 г.

Процесс приготовления

Помидоры измельчаем в пюре и смешиваем с дрожжами.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Всыпаем просеянную муку и перемешиваем, вымешиваем мягкое тесто, накрываем емкость и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Обминаем тесто, накрываем и оставляем еще на 30 минут.

Присыпаем стол мукой и раскатываем тонкий пласт теста.

Измельченный зеленый лук смешиваем со сливочным сыром.

Выкладываем массу на тесто, равномерно распределяем и сворачиваем рулет.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Режем рулет на порционные кусочки, выкладываем их в форму для пара, предварительно застеленную пергаментом. Кладем срезом верх.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Готовим на пару 15 минут.

Обжариваем на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Такие ароматные и нежные закусочные пампушки, подаю с разными соусами, салатами, шашлыками, отбивными.

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат. Рецепт из муки и помидоров (Гарнир не обязателен)

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх