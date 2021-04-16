Куриные оладьи: вместо пирожков и перекуса. Рецепт настоящая палочка-выручалочка.

Куриные оладьи! Предлагаем воспользоваться нашим рецептом и приготовить очень вкусный куриные оладьи. Наш рецепт настоящая палочка-выручалочка для хозяюшек, когда нужно приготовить какой-нибудь перекус на скорую руку. Оладушки получаются очень сочными, нежными, вкусными.
Куриные оладьи: ингредиенты
- четыреста граммов куриной грудки
- стакан с четвертью кефира
- одно яйцо
- три столовые ложки муки
- половина чайной ложки соли
- растительное масло – для жарки
Куриные оладьи: рецепт палочка-выручалочка
- Куриную грудку хорошо помыть под проточной водой и пропустить через мясорубку.
- В отдельную глубокую миску разбить яйцо, влить кефир и добавить соль.
- Хорошо все взбить венчиком.
- В кефир отправить куриный фарш.
- После доложить три столовые ложки муки.
- Перемешать. Тесто по густоте должно быть похоже на сметану. Если оно получилось жидковатым, то следует добавить еще муки.
- В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- По одной столовой ложке теста выкладывать на сковороду и формировать оладьи.
- Спустить огонь на уровень ниже среднего.
- Прожаривать оладушки следует с обеих сторон до получения румяной корочки. Такие оладьи обычно в процессе жарки впитывают очень мало масла, потому не нужно добавлять его в сковороду.
Вот и приготовили мы вкусные куриные оладьи.
Переложите их со сковороды на плоскую красивую тарелочку и сразу же подайте к столу. Эти оладушки можно кушать конечно же и холодными, но с пылу с жару они уж очень вкусные.
Надеемся Вам понравился наш рецепт — палочка-выручалочка. Обязательно попробуйте его, а затем напишите комментарий. Нам будет очень интересно.
Куриные оладьи: готов
Приятного аппетита!
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