Куриные оладьи: вместо пирожков и перекуса. Рецепт настоящая палочка-выручалочка.

Куриные оладьи! Предлагаем воспользоваться нашим рецептом и приготовить очень вкусный куриные оладьи. Наш рецепт настоящая палочка-выручалочка для хозяюшек, когда нужно приготовить какой-нибудь перекус на скорую руку. Оладушки получаются очень сочными, нежными, вкусными.

Куриные оладьи: ингредиенты

четыреста граммов куриной грудки

стакан с четвертью кефира

одно яйцо

три столовые ложки муки

половина чайной ложки соли

растительное масло – для жарки

Куриные оладьи: рецепт палочка-выручалочка

Куриную грудку хорошо помыть под проточной водой и пропустить через мясорубку.

В отдельную глубокую миску разбить яйцо, влить кефир и добавить соль.

Хорошо все взбить венчиком.

В кефир отправить куриный фарш.

После доложить три столовые ложки муки.

Перемешать. Тесто по густоте должно быть похоже на сметану. Если оно получилось жидковатым, то следует добавить еще муки.

В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.

По одной столовой ложке теста выкладывать на сковороду и формировать оладьи.

Спустить огонь на уровень ниже среднего.

Прожаривать оладушки следует с обеих сторон до получения румяной корочки. Такие оладьи обычно в процессе жарки впитывают очень мало масла, потому не нужно добавлять его в сковороду.

Вот и приготовили мы вкусные куриные оладьи.

Переложите их со сковороды на плоскую красивую тарелочку и сразу же подайте к столу. Эти оладушки можно кушать конечно же и холодными, но с пылу с жару они уж очень вкусные.

Надеемся Вам понравился наш рецепт — палочка-выручалочка. Обязательно попробуйте его, а затем напишите комментарий. Нам будет очень интересно.

Куриные оладьи: готов

Приятного аппетита!