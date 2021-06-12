Знаменитый торт, который полюбил весь мир: быстрый и легкий рецепт

Десерты с банановыми вкусами и ароматами очень популярны. Предлагаю сегодня сделать простой, но вкусный пирог с бананами и мягкой карамелью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 150 г;

масло сливочное, кусочек;

яйца, 3 шт;

бананы, 2 шт;

сахар, 120 г;

масло растительное, 120 г;

ванилин;

йогурт, 150 г;

мука, 300 г;

разрыхлитель, 16 г;

молоко, 60 мл.

Процесс приготовления

Растапливаем сахар на сковороде и добавляем масло сливочное, готовим до светлого коричневого цвета.

Выливаем карамель в форму для запекания.

Бананы режем на ломтики вдоль и выкладываем на карамель, оставляем на столе.

Яйца смешиваем с растительным маслом в чаше блендера, всыпаем сахар и ванилин по вкусу, йогурт. Перебиваем массу до однородности.

Эту жидкую массу смешиваем с просеянной мукой и разрыхлителем, вымешиваем густое тесто. Вливаем молоко и перемешиваем.

Выливаем тесто на бананы с карамелью и отправляем форму в разогретую духовку до 180 градусов.

Форму ставим на противень и в него наливаем кипяток.

Это помогает выпекать воздушный и не сухой бисквит.

Выпекаем около 30 минут.

Пирог получается мягким, влажным и ароматным.