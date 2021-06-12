Знаменитый торт, который полюбил весь мир: быстрый и легкий рецепт

Десерты с банановыми вкусами и ароматами очень популярны. Предлагаю сегодня сделать простой, но вкусный пирог с бананами и мягкой карамелью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 150 г;
- масло сливочное, кусочек;
- яйца, 3 шт;
- бананы, 2 шт;
- сахар, 120 г;
- масло растительное, 120 г;
- ванилин;
- йогурт, 150 г;
- мука, 300 г;
- разрыхлитель, 16 г;
- молоко, 60 мл.
Процесс приготовления
Растапливаем сахар на сковороде и добавляем масло сливочное, готовим до светлого коричневого цвета.
Выливаем карамель в форму для запекания.
Бананы режем на ломтики вдоль и выкладываем на карамель, оставляем на столе.
Яйца смешиваем с растительным маслом в чаше блендера, всыпаем сахар и ванилин по вкусу, йогурт. Перебиваем массу до однородности.
Эту жидкую массу смешиваем с просеянной мукой и разрыхлителем, вымешиваем густое тесто. Вливаем молоко и перемешиваем.
Выливаем тесто на бананы с карамелью и отправляем форму в разогретую духовку до 180 градусов.
Форму ставим на противень и в него наливаем кипяток.
Это помогает выпекать воздушный и не сухой бисквит.
Выпекаем около 30 минут.
Пирог получается мягким, влажным и ароматным.
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