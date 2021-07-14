Ленивый куриный рулет: полосатая закуска из двух ингредиентов

Ленивый куриный рулет получается очень вкусным и сытным блюдом. Идеальный завтрак на скорую руку.
Ленивый куриный рулет: ингредиенты
- Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Приправа для курицы — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе разрежьте вдоль и отбейте с обеих сторон через плёнку.
- Посолите каждый кусочек и посыпьте специями.
- Натрите сыр на тёрке.
- Фольгу сложите вдвое, смажьте маслом и выложите слоями кусочек филе и сыр. Плотно прижмите.
- Фольгу плотно заверните, чтобы слои не сместились.
- Поставьте в духовку на 35-40 минут при температуре 200 градусов.
- Разрезайте холодным.
Ленивый куриный рулет — простая закуска на скорую руку.
Приятного аппетита!
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