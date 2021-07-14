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Ленивый куриный рулет: полосатая закуска из двух ингредиентов

Ленивый куриный рулет получается очень вкусным и сытным блюдом. Идеальный завтрак на скорую руку.

Ленивый куриный рулет: ингредиенты

Ленивый куриный рулет

  1. Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  2. Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Приправа для курицы — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Куриное филе разрежьте вдоль и отбейте с обеих сторон через плёнку.
  • Посолите каждый кусочек и посыпьте специями.
  • Натрите сыр на тёрке.
  • Фольгу сложите вдвое, смажьте маслом и выложите слоями кусочек филе и сыр. Плотно прижмите.
  • Фольгу плотно заверните, чтобы слои не сместились.
  • Поставьте в духовку на 35-40 минут при температуре 200 градусов.
  • Разрезайте холодным.

Ленивый куриный рулет — простая закуска на скорую руку.

Ленивый куриный рулет: полосатая закуска из двух ингредиентов 2

Приятного аппетита!

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