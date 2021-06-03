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Пирог с фрикадельками. Сытная выпечка. идеально для семейного обеда и ужина

Пирог с фрикадельками очень прост в приготовлении и приятен на вкус. Такое блюдо не оставит голодными Ваших домочадцев.

Пирог с фрикадельками: ингредиенты

Пирог с фрикадельками

Тесто:

  1. Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Сыр для посыпки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Соль, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  • Фарш выложите в миску, посолите и поперчите.
  • Тщательно всё перемешайте и из фарша сформируйте шарики.
  • Яйца вбейте в глубокую миску и взбейте до однородности.
  • Сметану влейте в яичную массу и взбейте венчиком до однородности.
  • Разрыхлитель и соль добавьте в муку и тщательно перемешайте.
  • Частями просейте мучную смесь в яичную массу и замесите тесто.
  • Форму для выпечки смажьте растительным маслом и слегка присыпьте мукой.
  • Жидкое тесто влейте в форму, а мясные шарики утопите в тесте.
  • Сыр твёрдых сортов натрите на крупной тёрке и посыпьте им тесто с фрикадельками.
  • Выпекайте пирог 30-35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  • Готовый пирог можете пожаловать к столу.

Пирог с фрикадельками — самое оригинальное мясное блюдо.

Пирог с фрикадельками. Сытная выпечка. идеально для семейного обеда и ужина 4

Приятного Вам аппетита!

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