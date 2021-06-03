Пирог с фрикадельками. Сытная выпечка. идеально для семейного обеда и ужина

Пирог с фрикадельками очень прост в приготовлении и приятен на вкус. Такое блюдо не оставит голодными Ваших домочадцев.
Пирог с фрикадельками: ингредиенты
Тесто:
- Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сыр для посыпки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Соль, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Фарш выложите в миску, посолите и поперчите.
- Тщательно всё перемешайте и из фарша сформируйте шарики.
- Яйца вбейте в глубокую миску и взбейте до однородности.
- Сметану влейте в яичную массу и взбейте венчиком до однородности.
- Разрыхлитель и соль добавьте в муку и тщательно перемешайте.
- Частями просейте мучную смесь в яичную массу и замесите тесто.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом и слегка присыпьте мукой.
- Жидкое тесто влейте в форму, а мясные шарики утопите в тесте.
- Сыр твёрдых сортов натрите на крупной тёрке и посыпьте им тесто с фрикадельками.
- Выпекайте пирог 30-35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый пирог можете пожаловать к столу.
Пирог с фрикадельками — самое оригинальное мясное блюдо.
Приятного Вам аппетита!
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