Десертная колбаса: «Шоколадная салями» готовится быстро, съедается за мгновенье

Десертная колбаса! Десертная колбаса «Шоколадная Салями» — отличный десерт для «ленивого повара».

Чтобы приготовить это лакомство, не требуется ни особых усилий, ни много времени. В целом для приготовления нужно полчаса времени и, конечно, хорошее настроение!

Такой десерт можно готовить и на праздничный стол, и когда захочется подсластить себя и близких чем-нибудь оригинальным.

Десертная колбаса: ингредиенты

Песочное печенье – 1 пачка (150 г)

Орехи (подойдут любые: грецкие, фундук, фисташки) – 70-80 г

Кунжут 20 г

Сливочное масло — 50-70 г

Порошок какао 50 г

Патока (можно заменить мёдом) – 1 ст. л.

Сахарная пудра 20-30 г

Десертная колбаса: приготовление

Оставить масло в тёплом месте пока размягчится.

Одновременно, положив печенье в чистый пакет, раскрошить их так, чтобы получились разнородные кусочки и крошка. Подобным же образом измельчить орехи. Для измельчения можно взять кондитерскую бумагу и, соорудив конверт, покрошить орехи в этом конверте.

Смешать масло с патокой (мёдом) и тщательно перемешивая добавить какао, до получения однородной массы. Предварительно необходимо отделить одну чайную ложку какао для дальнейшего украшения блюда. Продолжая перемешивать, добавить мелко порубленные орехи, а также кунжут.

После чего добавить измельченное печенье и снова перемешать.

Сформировать колбаску из получившейся массы, обернув её в фольгу или в кондитерскую бумагу.

Положить в холодильник на пару часов, чтобы масса остыла и затвердела.

Смешать оставшееся какао с сахарной пудрой. Готовую колбаску обсыпать со всех сторон смесью сахарной пудры с какао.

Нарезать на куски толщиной в палец. Перед подачей можно украсить блюдо растопленным шоколадом, хаотично полив тарелку тонкой струйкой через кондитерский шприц.

Десертная колбаса: готова

Приятного аппетита!