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Необычный яблочный пирог, который нравится всем

Такой сочный и вкусный!

 Необычный яблочный пирог, который нравится всем

Ингредиенты:

мука — 1 стакан
сахар — 1 стакан
манка — 1 стакан
разрыхлитель
яблоки — 3 штуки
сливочное масло

Приготовление:

Яблоки берем посочнее, нарезаем их ломтиками.

Смешать сухие ингредиенты.

Выкладываем слоями в форму: смесь-яблоки-смесь-яблоки. Последним слоем выкладываем сухая смесь. Сверху натираем на терке немного сливочного масла.Необычный яблочный пирог, который нравится всем

Выпекаем в мультиварке  в режиме «Выпечка» в течение 60 минут.

Приятного чаепития!

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