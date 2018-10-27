 Необычный яблочный пирог, который нравится всем

Такой сочный и вкусный!
Ингредиенты:
мука — 1 стакан
сахар — 1 стакан
манка — 1 стакан
разрыхлитель
яблоки — 3 штуки
сливочное масло
Приготовление:
Яблоки берем посочнее, нарезаем их ломтиками.
Смешать сухие ингредиенты.
Выкладываем слоями в форму: смесь-яблоки-смесь-яблоки. Последним слоем выкладываем сухая смесь. Сверху натираем на терке немного сливочного масла.
Выпекаем в мультиварке в режиме «Выпечка» в течение 60 минут.
Приятного чаепития!
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