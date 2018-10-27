 Необычный яблочный пирог, который нравится всем

Такой сочный и вкусный!

Ингредиенты: мука — 1 стакан

сахар — 1 стакан

манка — 1 стакан

разрыхлитель

яблоки — 3 штуки

сливочное масло Приготовление: Яблоки берем посочнее, нарезаем их ломтиками. Смешать сухие ингредиенты. Выкладываем слоями в форму: смесь-яблоки-смесь-яблоки. Последним слоем выкладываем сухая смесь. Сверху натираем на терке немного сливочного масла. Выпекаем в мультиварке в режиме «Выпечка» в течение 60 минут. Приятного чаепития!

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