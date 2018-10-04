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Картофельная колбаса — просто изумительная вкуснятина

Картофельная колбаса — просто изумительная вкуснятина

Бульбяная кішка появиласьaсь в национальной кухне в ХІХ веке с распространением картофеля (бульбы), который в Беларуси называют «вторым хлебом». Прототипом кішкі из картофеля было еще более старинное блюдо – колбаса из крови и гречневой крупы в свиной кишке (кішка, кровяная кішка).

Кстати, по легенде, фамилия влиятельного мaгнaтского рода Кишек происходила от того, что основатель династии очень любил такую колбaсу. Есть также рецепты кішкі без крови, с вареной свининой. Колбаса из тертого картофеля и свинины (сала и/или мяса) полюбилась белорусам как очень вкусное, доступное и сытное блюдо.

Вот как ее готовить:

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