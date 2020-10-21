Выкладываю сверху начинку и в духовку. Готовлю на завтрак, на ужин или для перекуса

Такие горячие бутерброды с фаршем, сыром и томатами, прекрасно подходят в качестве быстрого завтрака, перекуса. Я часто их делаю еще и для пикников и они просто улетают на свежем воздухе. В начинку вы можете добавлять свои продукты и специи, зелень.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- батон;
- фарш, 350 г;
- лук, половина;
- помидор, 1 шт;
- сыр, 00 г;
- майонез или сметана, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Я использую или батон или тостовый хлеб, что есть под рукой.
Лук мелко и тонко режем, смешиваем с фаршем.
Помидор также мелко режем и смешиваем с фаршем.
Солим и перчим, добавляем специи, мелко рубленую зелень.
Сыр трем на средней терке.
Противень застилаем пергаментом.
На кусочки батона выкладываем фарш, сверху смазываем майонезом или сметаной.
Духовку разогреваем до 175 градусов и запекаем бутерброды от 25 до 30 минут.
Совет: сыром вы можете посыпать сразу и тогда после запекания у вас будут бутерброды с сырной корочкой. А если вы любите мягкий плавленый сыр, тогда за 5 минут до окончания запекания, вынимайте бутерброды, посыпайте сыром и допекайте.
В фарш я еще добавляю кусочки шампиньонов или ветчины, чеснок, каждый раз делаю разные дополнения.
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