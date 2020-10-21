Выкладываю сверху начинку и в духовку. Готовлю на завтрак, на ужин или для перекуса

Такие горячие бутерброды с фаршем, сыром и томатами, прекрасно подходят в качестве быстрого завтрака, перекуса. Я часто их делаю еще и для пикников и они просто улетают на свежем воздухе. В начинку вы можете добавлять свои продукты и специи, зелень.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

батон;

фарш, 350 г;

лук, половина;

помидор, 1 шт;

сыр, 00 г;

майонез или сметана, 1 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Я использую или батон или тостовый хлеб, что есть под рукой.

Лук мелко и тонко режем, смешиваем с фаршем.

Помидор также мелко режем и смешиваем с фаршем.

Солим и перчим, добавляем специи, мелко рубленую зелень.

Сыр трем на средней терке.

Противень застилаем пергаментом.

На кусочки батона выкладываем фарш, сверху смазываем майонезом или сметаной.

Духовку разогреваем до 175 градусов и запекаем бутерброды от 25 до 30 минут.

Совет: сыром вы можете посыпать сразу и тогда после запекания у вас будут бутерброды с сырной корочкой. А если вы любите мягкий плавленый сыр, тогда за 5 минут до окончания запекания, вынимайте бутерброды, посыпайте сыром и допекайте.

В фарш я еще добавляю кусочки шампиньонов или ветчины, чеснок, каждый раз делаю разные дополнения.