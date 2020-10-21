Скатерть-Самобранка

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Выкладываю сверху начинку и в духовку. Готовлю на завтрак, на ужин или для перекуса

Такие горячие бутерброды с фаршем, сыром и томатами, прекрасно подходят в качестве быстрого завтрака, перекуса. Я часто их делаю еще и для пикников и они просто улетают на свежем воздухе. В начинку вы можете добавлять свои продукты и специи, зелень.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • батон;
  • фарш, 350 г;
  • лук, половина;
  • помидор, 1 шт;
  • сыр, 00 г;
  • майонез или сметана, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Я использую или батон или тостовый хлеб, что есть  под рукой.

Лук мелко и тонко режем, смешиваем с фаршем.

Помидор также мелко режем и смешиваем с фаршем.

Солим и перчим, добавляем специи, мелко рубленую зелень.

Сыр трем на средней терке.

Противень застилаем пергаментом.

На кусочки батона выкладываем фарш, сверху смазываем майонезом или сметаной.

Выкладываю сверху начинку и в духовку. Готовлю на завтрак, на ужин или для перекуса

Духовку разогреваем до 175 градусов и запекаем бутерброды от 25 до 30 минут.

Выкладываю сверху начинку и в духовку. Готовлю на завтрак, на ужин или для перекуса

Совет: сыром вы можете посыпать сразу и  тогда после запекания у вас будут бутерброды с сырной корочкой. А если вы любите мягкий плавленый сыр, тогда за 5 минут до окончания запекания, вынимайте бутерброды, посыпайте сыром и допекайте.

В фарш я еще добавляю кусочки шампиньонов или ветчины, чеснок, каждый раз делаю разные дополнения.

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