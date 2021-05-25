Грибной шашлык на мангале. Отличное блюдо для пикника, больше ничего не надо!

Грибной шашлык на мангале — безумно вкусное блюдо, которое понравится абсолютно всем.
Грибной шашлык на мангале: ингредиенты
- Куриный фарш – ½ кг. (пол килограмма)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Шампиньоны – 1,2 кг. (один килограмм двести грамм)
- Сушёный Чеснок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Копчёная паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Смесь перцев – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Любая зелень
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Грибной шашлык на мангале
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте всю зелень вместе с небольшой луковицей. Зелень всыпьте к фаршу и перемешайте всё вместе. Добавьте туда смесь перцев, сушёный чеснок, копчёную паприку и соль. Фарш поставьте в сторону, пусть настаивается.
- Для соуса-маринада для грибов Смешайте 50 мл растительного масла, 3 чайных ложки соуса терияки, по половине чайной ложки смеси перцев и сушёного чеснока, копчёную паприку и соль.
- Удалите ножку у гриба и фаршируйте шляпку.
- Возьмите шпажки и нанизывайте шляпки фаршем друг к другу, чтобы они формировали единый гриб. Смажьте всё подготовленным соусом-маринадом.
- Шпажки переложите на решётку, её поставьте на мангал и жарьте грибы до готовности на <<седых>> углях
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