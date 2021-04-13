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Берем 150 г фарша и кормим всю семью: сделали запас котлет на несколько дней

Такие котлетки по этому рецепту получаются очень сочными и нежными, моя семья их по достоинству оценила. Отлично сочетаются с любым гарниром, особенно с картофельным пюре.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 150 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • крупа гречневая, 200 г;
  • соль и паприка по 1 ч.л;
  • кипяток, 500 мл;
  • перец и специи;
  • мука, 2 ст.л;
  • картофель, 500 г;
  • кетчуп или томатный соус, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Измельчаем крупу и заливаем ее кипятком, накрываем емкость крышкой и оставляем на 5 минут.

Добавляем в кашу соль, перец, яйцо, соль и перец, специи, фарш, вымешиваем до однородности.

Формируем котлеты из массы, обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Картофель режем тонкими ломтиками и выкладываем слоем в сковороду.

Сверху смазываем кетчупом или томатным соусом, кладем котлеты.

Наливаем в сковороду 200 кипятка, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.

При подаче посыпаем зеленью и по желанию, измельченным чесноком.

Берем 150 г фарша и кормим всю семью: сделали запас котлет на несколько дней

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