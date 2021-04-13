Берем 150 г фарша и кормим всю семью: сделали запас котлет на несколько дней

Такие котлетки по этому рецепту получаются очень сочными и нежными, моя семья их по достоинству оценила. Отлично сочетаются с любым гарниром, особенно с картофельным пюре.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 150 г;

яйцо, 1 шт;

крупа гречневая, 200 г;

соль и паприка по 1 ч.л;

кипяток, 500 мл;

перец и специи;

мука, 2 ст.л;

картофель, 500 г;

кетчуп или томатный соус, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Измельчаем крупу и заливаем ее кипятком, накрываем емкость крышкой и оставляем на 5 минут.

Добавляем в кашу соль, перец, яйцо, соль и перец, специи, фарш, вымешиваем до однородности.

Формируем котлеты из массы, обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Картофель режем тонкими ломтиками и выкладываем слоем в сковороду.

Сверху смазываем кетчупом или томатным соусом, кладем котлеты.

Наливаем в сковороду 200 кипятка, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.

При подаче посыпаем зеленью и по желанию, измельченным чесноком.