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Тертая свекла. Легкий рецепт: вкус больше, чем просто чудесный!

Простой и легкий, но очень полезный салат из свеклы, огурцов, картофеля и яиц. Вы можете заправлять салат майонезом или сметаной, очень вкусно с домашним майонезом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла, 3 шт;
  • картофель и огурец по 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • лук, половина;
  • соль, перец, масло растительное, петрушка;
  • майонез, сметана или легкий майонез.

Процесс приготовления

Чистим сырую свеклу и трем ее на крупной терке.

Яйца и картофель отвариваем и остужаем.

Огурец берем свежий, очищаем от кожуры и трем на крупной терке, отжимаем руками хорошо от сока и смешиваем с тертой свеклой.

Половину лука мелко режем и добавляем к овощам.

Зелень рубим и смешиваем с салатом.

Картофель также трем на крупной терке.

Солим салат, перчим и поливаем растительным маслом, перемешиваем.

Яйца режем четвертинками и выкладываем рядом с салатом на блюдо и так подаем. Сверху еще кладем ложку майонеза или сметаны.

Тертая свекла. Легкий рецепт: вкус больше, чем просто чудесный!

Вот такой оригинальный салат из сырой свеклы с овощами и яйцами вы можете сделать и предложить его своей семье и гостям.

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