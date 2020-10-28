Тертая свекла. Легкий рецепт: вкус больше, чем просто чудесный!

Простой и легкий, но очень полезный салат из свеклы, огурцов, картофеля и яиц. Вы можете заправлять салат майонезом или сметаной, очень вкусно с домашним майонезом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 3 шт;
- картофель и огурец по 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- лук, половина;
- соль, перец, масло растительное, петрушка;
- майонез, сметана или легкий майонез.
Процесс приготовления
Чистим сырую свеклу и трем ее на крупной терке.
Яйца и картофель отвариваем и остужаем.
Огурец берем свежий, очищаем от кожуры и трем на крупной терке, отжимаем руками хорошо от сока и смешиваем с тертой свеклой.
Половину лука мелко режем и добавляем к овощам.
Зелень рубим и смешиваем с салатом.
Картофель также трем на крупной терке.
Солим салат, перчим и поливаем растительным маслом, перемешиваем.
Яйца режем четвертинками и выкладываем рядом с салатом на блюдо и так подаем. Сверху еще кладем ложку майонеза или сметаны.
Вот такой оригинальный салат из сырой свеклы с овощами и яйцами вы можете сделать и предложить его своей семье и гостям.
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