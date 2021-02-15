Воздушно – ореховый торт Полет! Один из самых вкусных и популярных

Торт из воздушных ореховых бисквитов с заварным кремом, можно сделать на праздник или просто, чтобы побаловать свою семью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- белок, 5 шт;
- сахар, 300 г;
- орехи, 125 г;
- ванильный сахар по вкусу;
- соль щекотка.
Для приготовления крема необходимо:
- молоко, 120 мл;
- желток, 2 шт;
- сахар, 180 г;
- коньяк, 1 ст.л;
- масло сливочное, 220 г.
Процесс приготовления
Орехи измельчаем на кусочки.
Белок с щепоткой соли взбиваем до густой пены.
Частями вводим сахар и взбиваем массу до полного растворения сахара. Должна получиться стойкая и густая масса.
Всыпаем орехи и вымешиваем лопаткой.
Противень застилаем пергаментом и ставим кольца от формы и выкладываем часть теста, разравниваем.
Снимаем кольцо аккуратно и убираем его. Также делаем и второй корж.
Из остатков выдавливаем зефирки для декора торта и также их выпекаем.
Выпекаем при 100 градусах около 2 – 2.5 часа.
Сливочное масло размягчаем.
Желтки смешиваем с молоком и сахаром, размешиваем и варим на небольшом огне, перемешивая до кипения. Уменьшаем огонь и варим пару минут до густоты. Остужаем.
Совет: для однородности крема процедите его через сито.
Когда остынет, смешиваем с размягченным сливочным маслом, взбитым до пышности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом.
Небольшую часть крема смешиваем с какао и украшаем таким кремом торт сверху.
Выставляем безе на торт и остатками, измельченными с орехами, обсыпаем торт.
Отправляем торт в холодильник на несколько часов.
Подробный видео рецепт:
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