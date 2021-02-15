Скатерть-Самобранка

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Воздушно – ореховый торт Полет! Один из самых вкусных и популярных

Торт из воздушных ореховых бисквитов с заварным кремом, можно сделать на праздник или просто, чтобы побаловать свою семью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • белок, 5 шт;
  • сахар, 300 г;
  • орехи, 125 г;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • соль щекотка.

Для приготовления крема необходимо:

  • молоко, 120 мл;
  • желток, 2 шт;
  • сахар, 180 г;
  • коньяк, 1 ст.л;
  • масло сливочное, 220 г.

Процесс приготовления

Орехи измельчаем на кусочки.

Белок с щепоткой соли взбиваем до густой пены.

Частями вводим сахар и взбиваем массу до полного растворения сахара. Должна получиться стойкая и густая масса.

Всыпаем орехи и вымешиваем лопаткой.

Противень застилаем пергаментом и ставим кольца от формы и выкладываем часть теста, разравниваем.

Снимаем кольцо аккуратно и убираем его. Также делаем и второй корж.

Из остатков выдавливаем зефирки для декора торта и также их выпекаем.

Выпекаем при 100 градусах около 2 – 2.5 часа.

Сливочное масло размягчаем.

Желтки смешиваем с молоком и сахаром, размешиваем и варим на небольшом огне, перемешивая до кипения. Уменьшаем огонь и варим пару минут до густоты. Остужаем.

Совет: для однородности крема процедите его через сито.

Когда остынет, смешиваем с размягченным сливочным маслом, взбитым до пышности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом.

Небольшую часть крема смешиваем с какао и украшаем таким кремом торт сверху.

Выставляем безе на торт и остатками, измельченными с орехами, обсыпаем торт.

Отправляем торт в холодильник на несколько часов.

Воздушно – ореховый торт Полет! Один из самых вкусных и популярных

Подробный видео рецепт:

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