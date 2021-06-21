Котлеты из крабовых палочек. Полноценное блюдо за 30 минут

Котлеты из крабовых палочек выручат Вас, если на пороге незваные гости. Вы успеете приготовить это блюдо всего за полчаса.
Котлеты из крабовых палочек: ингредиенты
- Твёрдый сыр — 160 гр.(сто шестьдесят грамм)
- Крабовые палочки — 250 гр.(двести пятьдесят грамм)
- Чеснок — один зубчик
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Панировочные сухари или мука
Способ приготовления:
- Крабовые палочки измельчите стружкой, затем введите яйца.
- Натрите сыр на тёрке, измельчите чеснок и добавьте к общей массе.
- Все продукты тщательно вымесите и сформируйте котлетки.
- Котлеты обваляйте в сухарях либо в муке.
- В разогретом подсолнечном масле прожарьте котлеты с обеих сторон до образования румяной корочки.
Котлеты из крабовых палочек всего за полчаса.
Готовьте на здоровье!
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