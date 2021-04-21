Йогуртовый тортик с фруктами и без выпечки. Прекрасный десерт, не требующий выпекания

Йогуртовый тортик с фруктами и без выпечки — интересный и вкусный десерт для любителей выпечки.
Йогуртовый тортик с фруктами и без выпечки: ингредиенты
- Масло сливочное — 70 г. (семьдесят грамм)
- Вода — 1/2 ст. (пол стакана)
- Банан — 2 шт. (две штуки)
- Киви — 6 шт. (шесть штук)
- Сахар — 70 г. (семьдесят грамм)
- Йогурт — 0,5 л. (пол ложки)
- Печенье — 200 г. (двести грамм)
- Сок лимона — 20 г. ( двадцать грамм)
- Желатин — 25 г. (двадцать пять грамм)
Способ приготовления:
- Печенье размельчить в блендере, добавить размягчённое масло и перемешать.
- Массу утрамбовать в форму (22:24 см.) и убрать в холодильник.
- В тёплой воде размочить желатин и оставить набухать.
- Киви очистить и нарезать кубиками, бананы порезать колечками.
- Выложить фрукты на печенье с маслом.
- Йогурт взбить с сахаром и соком лимона, осторожно влить желатин.
- На печенье и фрукты вылить йогуртово-желатиновую массу. Отправить в холодильник до полного застывания.
- Готовый тортик в разрезанном виде выглядит как вкусное и лёгкое пирожное.
Йогуртовый тортик с фруктами и без выпечки высоко оценят Ваши гости.
Готовьте на здоровье!
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