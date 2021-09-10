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Скумбрия как паштет. Рыба просто тает во рту

Скумбрия как паштет получается невероятно вкусной и нежной, она понравится вашим друзьям и родным.

Скумбрия как паштет: ингредиенты

Скумбрия как паштет

  1. Скумбрия — 2 шт. (две штуки)
  2. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Растительное масло — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
  4. Сахар, соль — по 1 ч. л (одна чайная ложка0
  5. Кориандр — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
  6. Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
  7. Чёрный перец — 7 г. (семь горошин)
  8. Лавровый лист

Рецепт приготовления:

  • Рыбу нарежьте на порционные куски, выложите в кастрюлю, добавьте туда же душистый перец, кориандр, лавровый лист, сахар и соль.
  • Влейте воду и и растительное масло, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и сразу уберите огонь до  минимума и томите рыбу 2,5 часа.

Скумбрия как паштет. Рыба просто тает во рту 4

Скумбрия как паштет: видео

Приятного аппетита!

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