Скумбрия как паштет. Рыба просто тает во рту

Скумбрия как паштет получается невероятно вкусной и нежной, она понравится вашим друзьям и родным.
Скумбрия как паштет: ингредиенты
- Скумбрия — 2 шт. (две штуки)
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
- Растительное масло — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Сахар, соль — по 1 ч. л (одна чайная ложка0
- Кориандр — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
- Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
- Чёрный перец — 7 г. (семь горошин)
- Лавровый лист
Рецепт приготовления:
- Рыбу нарежьте на порционные куски, выложите в кастрюлю, добавьте туда же душистый перец, кориандр, лавровый лист, сахар и соль.
- Влейте воду и и растительное масло, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и сразу уберите огонь до минимума и томите рыбу 2,5 часа.
Скумбрия как паштет: видео
Приятного аппетита!
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