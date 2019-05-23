Надоели стандартные блюда из куриного филе? Тогда приготовьте аппетитнейшие наггетсы

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

1 ч. л. крахмала

0,5 ч. л. соды

1 ст. л. лимонного сока

соль по вкусу

мука для панировки

растительное масло для жарки

Приготовление:

Куриное филе нарежьте произвольно. Посолите по вкусу, добавьте соду, перемешайте.

Полейте мясо лимонным соком, добавьте крахмал и снова перемешайте. Дайте постоять минут 20, а потом обваляйте каждый кусочек в муке.

Обжарьте наггетсы на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Приятного аппетита!!!