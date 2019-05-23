Надоели стандартные блюда из куриного филе? Тогда приготовьте аппетитнейшие наггетсы

Ингредиенты:
1 кг куриного филе
1 ч. л. крахмала
0,5 ч. л. соды
1 ст. л. лимонного сока
соль по вкусу
мука для панировки
растительное масло для жарки
Приготовление:
Куриное филе нарежьте произвольно. Посолите по вкусу, добавьте соду, перемешайте.
Полейте мясо лимонным соком, добавьте крахмал и снова перемешайте. Дайте постоять минут 20, а потом обваляйте каждый кусочек в муке.
Обжарьте наггетсы на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
Приятного аппетита!!!
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