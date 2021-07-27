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Домашняя пицца с беконом. Больше вы не будете заказывать пиццу из ресторанов

Домашняя пицца с беконом получается мягкой, нежной и невероятно вкусной.

Домашняя пицца с беконом: ингредиенты

Домашняя пицца с беконом

Тесто:

  1. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Растительное масло — 50 мл.(пятьдесят миллилитров)
  3. Тёплая вода — 300 мл. (триста миллилитров)
  4. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Сухие дрожжи — 1 п. — 12 гр.(один пакетик — двенадцать грамм)
  6. Щепотка соли

Начинка:

  1. Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
  2. Кетчуп — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Бекон — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Оливки

Способ приготовления:

  • Сначала возьмите воду, чуть теплее комнатной, добавьте в неё половину растительного масла, немного муки и замесите тесто по консистенции чуть жиже, чем для оладьи, немного посплите.
  • Чайную ложку сахара выложите в сухие дрожжи, добавьте 4 ст. л тёплой воды, перемешайте до однородности, выложите 1 ст. л муки и снова перемешайте до однородности и вылейте всё в тесто, тщательно перемешайте.
  • К тесту добавьте немного муки и доведите до консистенции оладий. Минут на десять тесто отложите в тёплое место.
  • Подготовьте начинку: в кетчуп добавьте измельчённый чеснок. Вместо кетчупа можно использовать свежие помидоры.
  • Болгарский перец нарежьте тоненькими кружочками.
  • Оставшуюся муку высыпьте на рабочую поверхность, выложите тесто и начинайте вымешивать.
  • Вылейте оставшееся растительное масло на рабочий стол, выложите на него тесто и вымешивайте. затем готовое тесто оставьте отдыхать, посыпав сверху мукой.
  • Раскатайте тесто по размеру формы для выпекания, выложите в форму, сверху смажьте кетчупом, поверх выложите болгарский перец, бекон, натёртый сыр, сверху украсьте оливками либо маслинами.
  • Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут двадцать.

Домашняя пицца с беконом — самая вкусная и ароматная.

Домашняя пицца с беконом. Больше вы не будете заказывать пиццу из ресторанов 2

Приятного аппетита!

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