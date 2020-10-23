Свекровь из Греции показала, как приготовить пышные пирожки с капустой. Делюсь рецептом

Пирожки на таком тесте получаются очень пышными и воздушными, при жарке они не впитывают в себя масло и остаются долго мягкими и свежими. Кроме капусты вы можете придумать и другую начинку, просто в моей семье, такие пирожки очень любят с капустой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 800 г;
- вода, 420 г;
- дрожжи, 12г;
- соль, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста, 2 кг;
- лук, 3 шт;
- мята, четверть ч.л;
- зелень.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем дрожжи, вспыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто. Накрываем тесто и оставляем подниматься с теплом месте.
Пока тесто поднимается, мелко режем лук и обжариваем на растительном масле до полуготовности.
Всыпаем тонко нашинкованную капусту, тушим.
Добавляем мяту, перемешиваем, солим по вкусу, перчим, бросаем зелень по вашему вкусу и тушим до готовности. Остужаем.
Тесто обминаем и отрывая по порционному кусочку, делаем лепешки, выкладываем начинку и формируем пирожки.
Обжариваем пирожки на небольшом количестве растительного масла.
Подаем в горячем виде со сметаной, хотя и в холодном, пирожки тоже очень вкусные.
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