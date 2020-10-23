Свекровь из Греции показала, как приготовить пышные пирожки с капустой. Делюсь рецептом

Пирожки на таком тесте получаются очень пышными и воздушными, при жарке они не впитывают в себя масло и остаются долго мягкими и свежими. Кроме капусты вы можете придумать и другую начинку, просто в моей семье, такие пирожки очень любят с капустой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 800 г;

вода, 420 г;

дрожжи, 12г;

соль, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 2 кг;

лук, 3 шт;

мята, четверть ч.л;

зелень.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем дрожжи, вспыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто. Накрываем тесто и оставляем подниматься с теплом месте.

Пока тесто поднимается, мелко режем лук и обжариваем на растительном масле до полуготовности.

Всыпаем тонко нашинкованную капусту, тушим.

Добавляем мяту, перемешиваем, солим по вкусу, перчим, бросаем зелень по вашему вкусу и тушим до готовности. Остужаем.

Тесто обминаем и отрывая по порционному кусочку, делаем лепешки, выкладываем начинку и формируем пирожки.

Обжариваем пирожки на небольшом количестве растительного масла.