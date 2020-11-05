Шоколадный мусс — нежнейший вкуснейший десерт без выпечки

Предлагаем Вам приготовить шоколадный мусс – нежнейший вкусный десерт, который готовится без выпечки. Сразу же рекомендуем приготовить несколько порций, так как от такой вкусняшки невозможно оторваться.

Чтобы приготовить шоколадный мусс, нужно:

сто граммов черного шоколада

шестьдесят миллилитров горячей воды

одно яйцо

тридцать граммов сахарного песка

Как приготовить шоколадный мусс

Черный шоколад разбить на кусочки и поместить в сотейник.

Залить его горячей водой.

После поставить на мелкий огонь. Постоянно перемешивая, довести до однородности. Проследить, чтобы шоколад ни в коем случае не закипел.

У яйца отделить белок от желтка.

Белок вылить в чистую и обязательно сухую миску.

Желток переложить в шоколадную массу.

Шоколадную массу с желтком сразу же очень хорошо размешать силиконовой лопаточкой.

К белку добавить тридцать грамм сахара и взбить миксером на максимальной скорости до пышной воздушной массы. На все про все должно уйти не более пяти минут.

В белковую массу влить уже приготовленную шоколадную смесь.

Опять все взбить миксером до однородности.

Готовый шоколадный мусс разлить по креманкам, стаканчикам или тарелочкам. Из данного количества ингредиентов должно получиться около трехсот миллилитров мусса.

Креманки отправить в холодильник и продержать там примерно час. За это время мусс успеет хорошо застыть.

Затем достать мусс из холодильника.

Небольшое количество любого шоколада натереть на мелкой терке и сверху посыпать им застывший мусс.

Вот и приготовили мы нежный десерт с насыщенным шоколадным ароматом и вкусом.

Позовите свою любимую подругу, заварите густой ароматный чай и угостите ее этим великолепным десертом.

Приятного чаепития!