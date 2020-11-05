Шоколадный мусс — нежнейший вкуснейший десерт без выпечки

Предлагаем Вам приготовить шоколадный мусс – нежнейший вкусный десерт, который готовится без выпечки. Сразу же рекомендуем приготовить несколько порций, так как от такой вкусняшки невозможно оторваться.
Чтобы приготовить шоколадный мусс, нужно:
- сто граммов черного шоколада
- шестьдесят миллилитров горячей воды
- одно яйцо
- тридцать граммов сахарного песка
Как приготовить шоколадный мусс
- Черный шоколад разбить на кусочки и поместить в сотейник.
- Залить его горячей водой.
- После поставить на мелкий огонь. Постоянно перемешивая, довести до однородности. Проследить, чтобы шоколад ни в коем случае не закипел.
- У яйца отделить белок от желтка.
- Белок вылить в чистую и обязательно сухую миску.
- Желток переложить в шоколадную массу.
- Шоколадную массу с желтком сразу же очень хорошо размешать силиконовой лопаточкой.
- К белку добавить тридцать грамм сахара и взбить миксером на максимальной скорости до пышной воздушной массы. На все про все должно уйти не более пяти минут.
- В белковую массу влить уже приготовленную шоколадную смесь.
- Опять все взбить миксером до однородности.
- Готовый шоколадный мусс разлить по креманкам, стаканчикам или тарелочкам. Из данного количества ингредиентов должно получиться около трехсот миллилитров мусса.
- Креманки отправить в холодильник и продержать там примерно час. За это время мусс успеет хорошо застыть.
- Затем достать мусс из холодильника.
- Небольшое количество любого шоколада натереть на мелкой терке и сверху посыпать им застывший мусс.
Вот и приготовили мы нежный десерт с насыщенным шоколадным ароматом и вкусом.
Позовите свою любимую подругу, заварите густой ароматный чай и угостите ее этим великолепным десертом.
Приятного чаепития!
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