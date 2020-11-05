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Шоколадный мусс — нежнейший вкуснейший десерт без выпечки

Предлагаем Вам приготовить шоколадный мусс – нежнейший вкусный десерт, который готовится без выпечки. Сразу же рекомендуем приготовить несколько порций, так как от такой вкусняшки невозможно оторваться.

Чтобы приготовить шоколадный мусс, нужно:

  • сто граммов черного шоколада

Шоколадный мусс — нежнейший вкуснейший десерт без выпечки

  • шестьдесят миллилитров горячей воды
  • одно яйцо
  • тридцать граммов сахарного песка

Как приготовить шоколадный мусс

  • Черный шоколад разбить на кусочки и поместить в сотейник.

Шоколадный мусс

  • Залить его горячей водой.
  • После поставить на мелкий огонь. Постоянно перемешивая, довести до однородности. Проследить, чтобы шоколад ни в коем случае не закипел.
  • У яйца отделить белок от желтка.
  • Белок вылить в чистую и обязательно сухую миску.
  • Желток переложить в шоколадную массу.
  • Шоколадную массу с желтком сразу же очень хорошо размешать силиконовой лопаточкой.

Шоколадный мусс — нежнейший вкуснейший десерт без выпечки

  • К белку добавить тридцать грамм сахара и взбить миксером на максимальной скорости до пышной воздушной массы. На все про все должно уйти не более пяти минут.
  • В белковую массу влить уже приготовленную шоколадную смесь.
  • Опять все взбить миксером до однородности.
  • Готовый шоколадный мусс разлить по креманкам, стаканчикам или тарелочкам. Из данного количества ингредиентов должно получиться около трехсот миллилитров мусса.
  • Креманки отправить в холодильник и продержать там примерно час. За это время мусс успеет хорошо застыть.
  • Затем достать мусс из холодильника.
  • Небольшое количество любого шоколада натереть на мелкой терке и сверху посыпать им застывший мусс.

Шоколадный мусс

Вот и приготовили мы нежный десерт с насыщенным шоколадным ароматом и вкусом.

Позовите свою любимую подругу, заварите густой ароматный чай и угостите ее этим великолепным десертом.

Приятного чаепития!

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