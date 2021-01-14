Готовлю такую закуску с селедкой и сметаной на любой праздник (делюсь рецептом)

Мне этот рецепт понравился тем, что заправка для него – сметанная, а не, как обычно, из майонеза, да и в салатике будет еще яблоко и красный лук. В сочетании с сельдью, получается очень оригинально и вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь филе. 400 г;
- яблоки зеленые (кисло-сладкие), 150 г;
- лук красный, 80 г;
- огурцы маринованные, 120 г;
- укроп, половина пучка;
- сметана жирная, 200 г;
- перец черный,
Процесс приготовления
Филе селедки режем кусочками.
Яблоко режем кубиком и сразу смешиваем с рыбой: так селедка хорошо пропитается яблочным соком и станет вкусной.
Добавляем лук, нарезанный кубиками и огурцы кусочками.
Укроп берите по вкусу, но половины пучка достаточно. Мелко рубим и смешиваем с салатом.
Заправляем салат сметаной и посыпаем перцем, перемешиваем.
Совет: берите самую жирную сметану, в идеале – домашнюю и тогда салат получается просто изумительным.
Настаивать его не нужно, подаем к столу.
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