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Готовлю такую закуску с селедкой и сметаной на любой праздник (делюсь рецептом)

Мне этот рецепт понравился тем, что заправка для него – сметанная, а не, как обычно, из майонеза, да и в салатике будет еще яблоко и красный лук. В сочетании с сельдью, получается очень оригинально и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь филе. 400 г;
  • яблоки зеленые (кисло-сладкие), 150 г;
  • лук красный, 80 г;
  • огурцы маринованные, 120 г;
  • укроп, половина пучка;
  • сметана жирная, 200 г;
  • перец черный,

Процесс приготовления

Филе селедки режем кусочками.

Яблоко режем кубиком и сразу смешиваем с рыбой: так селедка хорошо пропитается яблочным соком и станет вкусной.

Добавляем лук, нарезанный кубиками и огурцы кусочками.

Укроп берите по вкусу, но половины пучка достаточно. Мелко рубим и смешиваем с салатом.

Заправляем салат сметаной и посыпаем перцем, перемешиваем.

Готовлю такую закуску с селедкой и сметаной на любой праздник (делюсь рецептом)

Совет: берите самую жирную сметану, в идеале – домашнюю и тогда салат получается просто изумительным.

Готовлю такую закуску с селедкой и сметаной на любой праздник (делюсь рецептом)

Настаивать его не нужно, подаем к столу.

Готовлю такую закуску с селедкой и сметаной на любой праздник (делюсь рецептом)

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