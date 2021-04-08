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Свекольный салат Агата. Оригинальный, вкусный и полезный салатик

Свекольный салат Агата один из самых ярких и полезных салатов. Легкий в приготовлении свекольный салат может стать также украшением праздничного стола. Кроме этого, даже самый простой свекольный салат содержит в себе много витаминов, необходимых для Вашего здоровья.  Готовьте его почаще и будьте здоровыми.

Свекольный салат Агата: ингредиенты

Свекольный салат Агата

  1. Свекла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Сыр твёрдый – 60 г. (шестьдесят грамм)
  3. Солёные огурцы – 80 г. (восемьдесят грамм)
  4. Майонез – 70 г. (семьдесят грамм)
  5. Соль и чёрный перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Свеклу промойте, положите в кастрюлю и поставьте вариться на 40-45 минут, затем остудить и очистите.
  • Свеклу натрите на терке.
  • Для придания салата приятной кислинки, соленые огурцы нарежьте соломкой.
  • Твёрдый сыр также натрите на терке.
  • В отдельной посуде перемешайте сыр и свеклу.
  • Положите измельченные огурцы.
  • Направьте салат любимым майонезом.
  • Посолите и поперчите на Ваш вкус.
  • Тщательно перемешайте салат и поставьте в холодильник на 15-20 минут.

Свекольный салат Агата — готов!

Свекольный салат Агата. Оригинальный, вкусный и полезный салатик 2

Подавайте этот приятный на вкус салат как закуску или в виде самостоятельного блюда.

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