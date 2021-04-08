Свекольный салат Агата. Оригинальный, вкусный и полезный салатик

Свекольный салат Агата один из самых ярких и полезных салатов. Легкий в приготовлении свекольный салат может стать также украшением праздничного стола. Кроме этого, даже самый простой свекольный салат содержит в себе много витаминов, необходимых для Вашего здоровья. Готовьте его почаще и будьте здоровыми.

Свекольный салат Агата: ингредиенты

Свекла – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Сыр твёрдый – 60 г. (шестьдесят грамм) Солёные огурцы – 80 г. (восемьдесят грамм) Майонез – 70 г. (семьдесят грамм) Соль и чёрный перец по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу промойте, положите в кастрюлю и поставьте вариться на 40-45 минут, затем остудить и очистите.

Свеклу натрите на терке.

Для придания салата приятной кислинки, соленые огурцы нарежьте соломкой.

Твёрдый сыр также натрите на терке.

В отдельной посуде перемешайте сыр и свеклу.

Положите измельченные огурцы.

Направьте салат любимым майонезом.

Посолите и поперчите на Ваш вкус.

Тщательно перемешайте салат и поставьте в холодильник на 15-20 минут.

Свекольный салат Агата — готов!

Подавайте этот приятный на вкус салат как закуску или в виде самостоятельного блюда.