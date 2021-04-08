Свекольный салат Агата. Оригинальный, вкусный и полезный салатик

Свекольный салат Агата один из самых ярких и полезных салатов. Легкий в приготовлении свекольный салат может стать также украшением праздничного стола. Кроме этого, даже самый простой свекольный салат содержит в себе много витаминов, необходимых для Вашего здоровья. Готовьте его почаще и будьте здоровыми.
Свекольный салат Агата: ингредиенты
- Свекла – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сыр твёрдый – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Солёные огурцы – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Майонез – 70 г. (семьдесят грамм)
- Соль и чёрный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Свеклу промойте, положите в кастрюлю и поставьте вариться на 40-45 минут, затем остудить и очистите.
- Свеклу натрите на терке.
- Для придания салата приятной кислинки, соленые огурцы нарежьте соломкой.
- Твёрдый сыр также натрите на терке.
- В отдельной посуде перемешайте сыр и свеклу.
- Положите измельченные огурцы.
- Направьте салат любимым майонезом.
- Посолите и поперчите на Ваш вкус.
- Тщательно перемешайте салат и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
Свекольный салат Агата — готов!
Подавайте этот приятный на вкус салат как закуску или в виде самостоятельного блюда.
Свежие комментарии