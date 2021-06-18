Рассольник по-деревенски. Традиционный суп на обед и ужи

Рассольник по-деревенски — отличное блюдо для семейного ужина. Если соблюдать все рекомендации, суп будет очень вкусным и наваристым.

Рассольник по-деревенски: ингредиенты

Рассольник по-деревенски

  1. Телятина или говядина — 450 гр, (четыреста пятьдесят грамм)
  2. Солёные огурцы — 3 шт. (три штуки)
  3. Перловка — 140 мл. (сто сорок миллилитров)
  4. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Картошка — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  7. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Вода — 2,5 л. (два с половиной литров)
  9. соль, укроп, приправы — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Все специи отправьте в кастрюлю с водой, а за несколько минут до полной готовности супа — выньте.
  • Вымойте перловую крупу до прозрачной воды.
  • Нарежьте мясо на три куска и выложите в кастрюлю с крупой. Посолите, введите специи и варите на небольшом огне примерно полтора часа. Мясо с крупой должны свариться.
  • Огурцы и морковку натрите на тёрке, лук мелко нарежьте и пассируйте на масле. Сперва лук с морковкой, затем огурцы.
  • Потомите всё вместе около 10 минут, чтобы жидкость из огурцов выпарилась.
  • Картошку нарежьте соломкой или кубиками, введите в бульон, варите примерно 10 минут.
  • Затем введите заправку, измельчите укроп и введите туда же.
  • Суп выключите и поставьте настаиваться на полчаса.
  • Подавайте с зеленью, сметаной и хлебом.

Рассольник по-деревенски  — вкусный и сытный.

Рассольник по-деревенски. Традиционный суп на обед и ужи 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх