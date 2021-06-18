Рассольник по-деревенски. Традиционный суп на обед и ужи

Рассольник по-деревенски — отличное блюдо для семейного ужина. Если соблюдать все рекомендации, суп будет очень вкусным и наваристым.
Рассольник по-деревенски: ингредиенты
- Телятина или говядина — 450 гр, (четыреста пятьдесят грамм)
- Солёные огурцы — 3 шт. (три штуки)
- Перловка — 140 мл. (сто сорок миллилитров)
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Картошка — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Вода — 2,5 л. (два с половиной литров)
- соль, укроп, приправы — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Все специи отправьте в кастрюлю с водой, а за несколько минут до полной готовности супа — выньте.
- Вымойте перловую крупу до прозрачной воды.
- Нарежьте мясо на три куска и выложите в кастрюлю с крупой. Посолите, введите специи и варите на небольшом огне примерно полтора часа. Мясо с крупой должны свариться.
- Огурцы и морковку натрите на тёрке, лук мелко нарежьте и пассируйте на масле. Сперва лук с морковкой, затем огурцы.
- Потомите всё вместе около 10 минут, чтобы жидкость из огурцов выпарилась.
- Картошку нарежьте соломкой или кубиками, введите в бульон, варите примерно 10 минут.
- Затем введите заправку, измельчите укроп и введите туда же.
- Суп выключите и поставьте настаиваться на полчаса.
- Подавайте с зеленью, сметаной и хлебом.
Рассольник по-деревенски — вкусный и сытный.
Приятного аппетита!
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