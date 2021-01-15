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Фаршированные куриные ножки: очень вкусные куриные голени, приготовленные в духовке

Фаршированные куриные ножки – получается вкусное, сытное блюдо! Отличный вариант и для праздничного стола

Фаршированные куриные ножки: ингредиенты

Фаршированные куриные ножки

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
  2. 1 (один) кг – куриных ножек
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. Соль и красный молотый перец по вкусу
  6. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
  7. 100 (сто) гр – мягкого сыра

Фаршированные куриные ножки: рецепт

Фаршированные куриные ножки

  • У нас куриные голени
  • Лук мелко нарежьте
  • Морковь натрите на крупной терке
  • Шампиньоны промойте и нарежьте мелко
  • На сковороде с растительным маслом обжарьте морковь, лук и грибы. Немного посолите. Дайте остыть
  • Голени промойте. Стяните аккуратно шкурку. Аккуратно удалите мясо, не повредите голени
  • Нарежьте мясо мелко
  • Смешайте обжаренные ингредиенты с мясом куриным. Посолите, поперчите
  • Фаршем начините голени подготовленные. Защипите края зубочисткой
  • Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите голени на нее. Присыпьте их паприкой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Фаршированные куриные ножки готовы!

Фаршированные куриные ножки

Блюдо идет как самостоятельное. Можно и гарнир, например картофель, макароны, рис. На здоровье!

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