Фаршированные куриные ножки: очень вкусные куриные голени, приготовленные в духовке

Фаршированные куриные ножки – получается вкусное, сытное блюдо! Отличный вариант и для праздничного стола
Фаршированные куриные ножки: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
- 1 (один) кг – куриных ножек
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – лука
- Соль и красный молотый перец по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
- 100 (сто) гр – мягкого сыра
Фаршированные куриные ножки: рецепт
- У нас куриные голени
- Лук мелко нарежьте
- Морковь натрите на крупной терке
- Шампиньоны промойте и нарежьте мелко
- На сковороде с растительным маслом обжарьте морковь, лук и грибы. Немного посолите. Дайте остыть
- Голени промойте. Стяните аккуратно шкурку. Аккуратно удалите мясо, не повредите голени
- Нарежьте мясо мелко
- Смешайте обжаренные ингредиенты с мясом куриным. Посолите, поперчите
- Фаршем начините голени подготовленные. Защипите края зубочисткой
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите голени на нее. Присыпьте их паприкой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
Фаршированные куриные ножки готовы!
Блюдо идет как самостоятельное. Можно и гарнир, например картофель, макароны, рис. На здоровье!
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