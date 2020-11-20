Салат Парус с чипсами: оригинальный слоёный салат с копчёной курицей и чипсами

Салат Парус с чипсами – оригинальный, необычный салатик. Смотрится эффектно, благодаря тому, что он слоеный. Такой салат можно предложить и деткам.
Салат Парус с чипсами: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы
- 80 (восемьдесят) гр – корейской моркови
- 80 (восемьдесят) гр – кукурузы консервированной
- 80 (восемьдесят) гр – майонеза
- 80 (восемьдесят) гр – чипсов
Салат Парус с чипсами: рецепт
- Яйца отварите
- Копченую курицу нарежьте мелким кубиком и выложите на дно салатницы
- Следующий слой будет корейская морковка. Затем майонез. Промажьте морковь майонезом тщательно
- Кукуруза следующая. Этот слой тоже промажьте майонезом
- Яйца нарежьте мелко и выложите следующим слоем. Промажьте тоже майонезом
- Чипсы поломайте и выложите в салат на поверхность
- Несколько чипсиков оставьте цельными, вы ими украсите салат. Но это сделайте прям перед подачей на стол. Чтоб чипсы хрустели
Салат Парус с чипсами готов: Видео
Смотрится очень необычно. А для более яркого эффекта. Я посоветую вам, сделать такой салат порционно, то есть в креманках. В небольших креманках смотрится очень красиво. Обязательно попробуйте приготовить. На здоровье.
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