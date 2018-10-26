Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: перекус для детей и взрослых

Отличный рецепт быстрого завтрака или супер перекуса в течение дня: вкусные горячие бутерброды за 10 минут. Получаются такие интересные мини пиццы, которые обожают и дети, и взрослые: ароматные, сытные и очень вкусные.

Готовятся бутерброды на скорую руку: уйдет не более 10 минут – вместе с подготовкой и запеканием в духовке. Хрустящие кусочки батона, ароматная, сочная и сытная начинка из колбасы и томатов, много сыра – пальчики оближешь. Обязательно побалуйте родных и друзей такой закуской: она не только разнообразит ваше привычное меню, но и будет прекрасно смотреться на праздничном столе.

Состав продуктов

10 кусочков белого хлеба или батона;

один спелый томат;

150 грамм ветчины;

150 грамм твердого сыра;

четверть головки репчатого лука;

две столовых ложки майонеза;

черный перец и орегано – по вкусу;

пучок любой зелени.

Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: пошаговый процесс приготовления

Ветчину (в принципе, можете взять любую колбасу или копченое мясо, которое любят в вашей семье) нарезаем маленькими кубиками и отправляем в миску. Спелый томат среднего размера тоже нарезаем маленькими кубиками, соединяем с ветчиной. Небольшое количество репчатого лука, как и небольшой пучок зелени (у меня петрушка), мелко рубим ножом и перекладываем в миску с остальными ингредиентами. Твердый сыр натираем на мелкой терке и отправляем в начинку. Заправляем начинку майонезом и тщательно размешиваем. Совет. Лучше всего для приготовления блюд использовать домашний майонез: его можно сделать за несколько секунд по рецепту с нашего сайта. Багет или батон нарезаем наискосок, кусочками шириной один сантиметр. Стараемся на каждый кусочек батона уложить, как можно больше начинки, прижимая ее руками. Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем на него бутерброды. Сверху посыпаем их черным перцем и орегано. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку, на 5-8 минут: чтобы расплавился сыр, и образовалась красивая корочка.

Вкусные горячие бутерброды получаются просто замечательными: хрустящий хлеб, много сыра и ароматная начинка. Они станут прекрасным завтраком или перекусом в течение дня: обязательно порадуйте домашних такой вкуснятиной. Только будьте готовы к тому, что дети будут просить делать их снова и снова. Еще больше рецептов простой и вкусной закуски смотрите на нашем сайте.

Приятного всем аппетита.

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