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Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: перекус для детей и взрослых

Отличный рецепт быстрого завтрака или супер перекуса в течение дня: вкусные горячие бутерброды за 10 минут. Получаются такие интересные мини пиццы, которые обожают и дети, и взрослые: ароматные, сытные и очень вкусные.

Готовятся бутерброды на скорую руку: уйдет не более 10 минут – вместе с подготовкой и запеканием в духовке. Хрустящие кусочки батона, ароматная, сочная и сытная начинка из колбасы и томатов, много сыра – пальчики оближешь. Обязательно побалуйте родных и друзей такой закуской: она не только разнообразит ваше привычное меню, но и будет прекрасно смотреться на праздничном столе.

Состав продуктов

  • 10 кусочков белого хлеба или батона;
  • один спелый томат;
  • 150 грамм ветчины;
  • 150 грамм твердого сыра;
  • четверть головки репчатого лука;
  • две столовых ложки майонеза;
  • черный перец и орегано – по вкусу;
  • пучок любой зелени.

Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: пошаговый процесс приготовления

  1. Ветчину (в принципе, можете взять любую колбасу или копченое мясо, которое любят в вашей семье) нарезаем маленькими кубиками и отправляем в миску.
  2. Спелый томат среднего размера тоже нарезаем маленькими кубиками, соединяем с ветчиной.
  3. Небольшое количество репчатого лука, как и небольшой пучок зелени (у меня петрушка), мелко рубим ножом и перекладываем в миску с остальными ингредиентами.
  4. Твердый сыр натираем на мелкой терке и отправляем в начинку.
  5. Заправляем начинку майонезом и тщательно размешиваем.
  6. Совет. Лучше всего для приготовления блюд использовать домашний майонез: его можно сделать за несколько секунд по рецепту с нашего сайта.
  7. Багет или батон нарезаем наискосок, кусочками шириной один сантиметр.
  8. Стараемся на каждый кусочек батона уложить, как можно больше начинки, прижимая ее руками.
  9. Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем на него бутерброды.
  10. Сверху посыпаем их черным перцем и орегано.
  11. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку, на 5-8 минут: чтобы расплавился сыр, и образовалась красивая корочка.

Вкусные горячие бутерброды получаются просто замечательными: хрустящий хлеб, много сыра и ароматная начинка. Они станут прекрасным завтраком или перекусом в течение дня: обязательно порадуйте домашних такой вкуснятиной. Только будьте готовы к тому, что дети будут просить делать их снова и снова. Еще больше рецептов простой и вкусной закуски смотрите на нашем сайте.

Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: перекус для детей и взрослых

Приятного всем аппетита.

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