Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: перекус для детей и взрослых

Отличный рецепт быстрого завтрака или супер перекуса в течение дня: вкусные горячие бутерброды за 10 минут. Получаются такие интересные мини пиццы, которые обожают и дети, и взрослые: ароматные, сытные и очень вкусные.
Готовятся бутерброды на скорую руку: уйдет не более 10 минут – вместе с подготовкой и запеканием в духовке. Хрустящие кусочки батона, ароматная, сочная и сытная начинка из колбасы и томатов, много сыра – пальчики оближешь. Обязательно побалуйте родных и друзей такой закуской: она не только разнообразит ваше привычное меню, но и будет прекрасно смотреться на праздничном столе.
Состав продуктов
- 10 кусочков белого хлеба или батона;
- один спелый томат;
- 150 грамм ветчины;
- 150 грамм твердого сыра;
- четверть головки репчатого лука;
- две столовых ложки майонеза;
- черный перец и орегано – по вкусу;
- пучок любой зелени.
Вкусные горячие бутерброды за 10 минут: пошаговый процесс приготовления
- Ветчину (в принципе, можете взять любую колбасу или копченое мясо, которое любят в вашей семье) нарезаем маленькими кубиками и отправляем в миску.
- Спелый томат среднего размера тоже нарезаем маленькими кубиками, соединяем с ветчиной.
- Небольшое количество репчатого лука, как и небольшой пучок зелени (у меня петрушка), мелко рубим ножом и перекладываем в миску с остальными ингредиентами.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке и отправляем в начинку.
- Заправляем начинку майонезом и тщательно размешиваем.
- Совет. Лучше всего для приготовления блюд использовать домашний майонез: его можно сделать за несколько секунд по рецепту с нашего сайта.
- Багет или батон нарезаем наискосок, кусочками шириной один сантиметр.
- Стараемся на каждый кусочек батона уложить, как можно больше начинки, прижимая ее руками.
- Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем на него бутерброды.
- Сверху посыпаем их черным перцем и орегано.
- Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку, на 5-8 минут: чтобы расплавился сыр, и образовалась красивая корочка.
Вкусные горячие бутерброды получаются просто замечательными: хрустящий хлеб, много сыра и ароматная начинка. Они станут прекрасным завтраком или перекусом в течение дня: обязательно порадуйте домашних такой вкуснятиной. Только будьте готовы к тому, что дети будут просить делать их снова и снова. Еще больше рецептов простой и вкусной закуски смотрите на нашем сайте.
Приятного всем аппетита.
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