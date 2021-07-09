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Тефтели в молочно-сырном соусе. Нежное мясо с пикантной заправкой

Тефтели в молочно-сырном соусе получаются нежными и сочными. Это блюдо непременно понравится вашим домочадцам.

Тефтели в молочно-сырном соусе: ингредиенты

Тефтели в молочно-сырном соусе. Нежное мясо с пикантной заправкой 7

  1. Смешанный фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Отварной рис — 1/2 стакана (половина стакана)
  3. Соль, перец — по вкусу

Соус:

  1. Молоко — 1 ст. (один стакан)
  2. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  3. Майонез — 3 ст. л (три столовые)
  4. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Фарш смешайте с рисом, посолите и поперчите, тщательно вымесите и сформируйте тефтели.
  • Выложите тефтели в форму.
  • Все ингредиенты для соуса смешайте и залейте этой смесью тефтели.
  • Готовьте 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Тефтели в молочно-сырном соусе — безумно нежные и ароматные.

Тефтели в молочно-сырном соусе. Нежное мясо с пикантной заправкой 8

Приятного аппетита!

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