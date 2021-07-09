Тефтели в молочно-сырном соусе. Нежное мясо с пикантной заправкой

Тефтели в молочно-сырном соусе получаются нежными и сочными. Это блюдо непременно понравится вашим домочадцам.
Тефтели в молочно-сырном соусе: ингредиенты
- Смешанный фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Отварной рис — 1/2 стакана (половина стакана)
- Соль, перец — по вкусу
Соус:
- Молоко — 1 ст. (один стакан)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Майонез — 3 ст. л (три столовые)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Фарш смешайте с рисом, посолите и поперчите, тщательно вымесите и сформируйте тефтели.
- Выложите тефтели в форму.
- Все ингредиенты для соуса смешайте и залейте этой смесью тефтели.
- Готовьте 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Тефтели в молочно-сырном соусе — безумно нежные и ароматные.
Приятного аппетита!
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