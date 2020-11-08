Спросила сантехника, можно ли лить кондиционер в бачок. Он засмеялся и дал дельный совет. В санузле всегда приятный аромат

Расскажу о том, как я освежаю в санузле воздух, а заодно борюсь с известковыми отложениями и пресловутой бактерией, которая живёт под ободком унитаза.

Помните весьма агрессивную рекламу дез. средства, которое борется с пресловутой бактерией? Её ещё потом ватной палочкой гоняли? Ни один фильм, ни одна передача не обходились без этой навязчивой рекламы. Прямо жуть жуткая эта бактерия. И без их фирменного средства никуда!

Кроме чистоты в санузле есть ещё одна пикантная проблема: запах. У нас ещё и дом старый. Нет-нет, да и тянет из канализации несмотря на гидрозатвор. Есть, конечно, всякие освежители воздуха. Это в основном аэрозоли. Но вдыхать аэрозольную взвесь далеко не полезно. К тому же запахи эти довольно навязчивые.

Теперь это выглядит так. И никаких известковых налётов и потёков.

Я решила для себя эту проблему, вернее подруга мне подсказала. А заодно научила, как избавиться от известковых отложений на унитазе (вода у нас отвратительная, солей в ней много).

Способ очень простой, малозатратный и эффективный. Позволяет избавиться от известковых отложений, дезинфицирует и убирает неприятный запах. Сантехника всегда опрятно выглядит.

Муж засомневался в эффективности этого «бабьего метода» и мы решили проконсультироваться у сантехника.

Сантехник у нас не «Афоня», всегда на связи и всегда готов помочь. В ответ на наш вопрос он засмеялся и сказал, что мы не первые, кто у него про кондиционер спрашивает. В общем вреда ни для канализации, ни для сантехники от нашего способа нет. Заодно он дал ценный совет, как эффективнее всё устроить.

Всё, что нам потребуется, это поллитровая пластиковая бутылка, кусок твёрдой проволоки, кондиционер для белья и санитарный гель (любой). Все эти гели содержат в своём составе средства, которые борются с известковым налётом.

В нижней трети бутылки, примерно на расстоянии 1 – 2 см от дна нужно гвоздём проплавить два небольших отверстия диаметром примерно 2 мм напротив друг друга.

Кусок проволоки длиной примерно 10 см изгибаем так, чтобы один конец надёжно охватывал горлышко бутылки, а другой – цеплялся за край бачка, удерживая бутылку в бачке в вертикальном положении. Это нужно сделать заранее и примерить по месту.

Теперь, прикрывая рукой проделанные в бутылке отверстия, наливаем в неё на 2/3 кондиционер для белья и на 1/3 – хлорный гель. Закрываем крышкой, взбалтываем и опускаем в наполненный водой сливной бачок.

И кондиционер, и гель – довольно тягучие и не выливаются сразу из бутылки. Цепляем проволоку одним концом за горлышко, а другим – за край бачка таким образом, чтобы бутылка с самодельным освежителем – дезинфектантом не мешала работе сливной арматуры.

Обязательно проверьте, чтобы устройство, отключающее подачу воды работало! Иначе можно устроить потоп.

Такая вот у нас вода. Благодаря освежителю на унитазе нет подобной красоты.

Нашей семье из четырёх человек одной заправки хватает примерно на неделю, может, чуть больше. Кондиционер я стараюсь покупать со скидкой, литровой бутыли мне хватает примерно на месяц, поэтому выходит недорого, учитывая, что мы теперь не пользуемся покупными освежителями и таблетками для бачка. Литровой бутылки геля хватает примерно на полгода.

И никаких ржавых потёков.

Совет от сантехника Серёжи. Отверстие нужно делать ближе к верху бутылки и одно. Наполняете бутылку средством, пристраиваете на штатное место и определяете уровень воды при наполненном бачке. Чуть ниже этого уровня горячим ножом проплавляете вертикально одно отверстие (длиной примерно 1 см). Бутылку помещаете на штатное место.

По словам сантехника так будет эффективнее. Возможно, он и прав. Какой способ выбрать, сами решайте. Меня и мой устраивает.

Главное, что в санузле всегда приятно пахнет, унитаз чистый, а известь на его стенках не откладывается.