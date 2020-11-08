Скатерть-Самобранка

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Спросила сантехника, можно ли лить кондиционер в бачок. Он засмеялся и дал дельный совет. В санузле всегда приятный аромат

Расскажу о том, как я освежаю в санузле воздух, а заодно борюсь с известковыми отложениями и пресловутой бактерией, которая живёт под ободком унитаза.

Помните весьма агрессивную рекламу дез. средства, которое борется с пресловутой бактерией? Её ещё потом ватной палочкой гоняли? Ни один фильм, ни одна передача не обходились без этой навязчивой рекламы. Прямо жуть жуткая эта бактерия. И без их фирменного средства никуда!

Кроме чистоты в санузле есть ещё одна пикантная проблема: запах. У нас ещё и дом старый. Нет-нет, да и тянет из канализации несмотря на гидрозатвор. Есть, конечно, всякие освежители воздуха. Это в основном аэрозоли. Но вдыхать аэрозольную взвесь далеко не полезно. К тому же запахи эти довольно навязчивые.

Теперь это выглядит так. И никаких известковых налётов и потёков.
Теперь это выглядит так. И никаких известковых налётов и потёков.

Я решила для себя эту проблему, вернее подруга мне подсказала. А заодно научила, как избавиться от известковых отложений на унитазе (вода у нас отвратительная, солей в ней много).

Способ очень простой, малозатратный и эффективный. Позволяет избавиться от известковых отложений, дезинфицирует и убирает неприятный запах. Сантехника всегда опрятно выглядит.

Муж засомневался в эффективности этого «бабьего метода» и мы решили проконсультироваться у сантехника.

Сантехник у нас не «Афоня», всегда на связи и всегда готов помочь. В ответ на наш вопрос он засмеялся и сказал, что мы не первые, кто у него про кондиционер спрашивает. В общем вреда ни для канализации, ни для сантехники от нашего способа нет. Заодно он дал ценный совет, как эффективнее всё устроить.

Спросила сантехника, можно ли лить кондиционер в бачок. Он засмеялся и дал дельный совет. В санузле всегда приятный аромат

Всё, что нам потребуется, это поллитровая пластиковая бутылка, кусок твёрдой проволоки, кондиционер для белья и санитарный гель (любой). Все эти гели содержат в своём составе средства, которые борются с известковым налётом.

В нижней трети бутылки, примерно на расстоянии 1 – 2 см от дна нужно гвоздём проплавить два небольших отверстия диаметром примерно 2 мм напротив друг друга.

Спросила сантехника, можно ли лить кондиционер в бачок. Он засмеялся и дал дельный совет. В санузле всегда приятный аромат

Кусок проволоки длиной примерно 10 см изгибаем так, чтобы один конец надёжно охватывал горлышко бутылки, а другой – цеплялся за край бачка, удерживая бутылку в бачке в вертикальном положении. Это нужно сделать заранее и примерить по месту.

Теперь, прикрывая рукой проделанные в бутылке отверстия, наливаем в неё на 2/3 кондиционер для белья и на 1/3 – хлорный гель. Закрываем крышкой, взбалтываем и опускаем в наполненный водой сливной бачок.

Спросила сантехника, можно ли лить кондиционер в бачок. Он засмеялся и дал дельный совет. В санузле всегда приятный аромат

И кондиционер, и гель – довольно тягучие и не выливаются сразу из бутылки. Цепляем проволоку одним концом за горлышко, а другим – за край бачка таким образом, чтобы бутылка с самодельным освежителем – дезинфектантом не мешала работе сливной арматуры.

Обязательно проверьте, чтобы устройство, отключающее подачу воды работало! Иначе можно устроить потоп.

Такая вот у нас вода. Благодаря освежителю на унитазе нет подобной красоты.
Такая вот у нас вода. Благодаря освежителю на унитазе нет подобной красоты.

Нашей семье из четырёх человек одной заправки хватает примерно на неделю, может, чуть больше. Кондиционер я стараюсь покупать со скидкой, литровой бутыли мне хватает примерно на месяц, поэтому выходит недорого, учитывая, что мы теперь не пользуемся покупными освежителями и таблетками для бачка. Литровой бутылки геля хватает примерно на полгода.

И никаких ржавых потёков.
И никаких ржавых потёков.

Совет от сантехника Серёжи. Отверстие нужно делать ближе к верху бутылки и одно. Наполняете бутылку средством, пристраиваете на штатное место и определяете уровень воды при наполненном бачке. Чуть ниже этого уровня горячим ножом проплавляете вертикально одно отверстие (длиной примерно 1 см). Бутылку помещаете на штатное место.

По словам сантехника так будет эффективнее. Возможно, он и прав. Какой способ выбрать, сами решайте. Меня и мой устраивает.

Главное, что в санузле всегда приятно пахнет, унитаз чистый, а известь на его стенках не откладывается.

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