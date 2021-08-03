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Филе курочки с фруктами. Нежное мясо с оригинальным фруктовым вкусом

Филе курочки с фруктами получается лёгким и вкусным, подойдёт с любым гарниром.

Филе курочки с фруктами: ингредиенты

Филе курочки с фруктами

  1. Куриное филе — 500 гр. (пятьсот грамма)
  2. Курага — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Яблоки — 2 шт. (две штуки)
  5. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  6. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Вода — 1/2 ст. (половина стакана)
  8. Тмин — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Карри — 2 ч. л (две чайные ложки)
  10. Соль, перец — по вкусу
  11. Горошек в замороженном виде — 1/2 ст. (половина стакана)

Способ приготовления:

  • Введите карри, тмин в разогретое в высокой сковороде масло.
  • Сформируйте филе кусочками и выложите на сковороду, прожарьте до полной готовности.
  • Курицу выложите на блюдо, яблоки вымойте и высушите, разделите на дольки.
  • После курицы в сковороду отправьте полуколечки лука и дольки яблок.
  • Прожарьте вместе 5-6 минут.
  • Вновь введите курицу и продолжайте готовить вместе.
  • К курице добавьте курагу.
  • Затем введите горох, не размораживая, влейте воду, поперчите и посолите по вкусу.
  • На медленном огне томите продукты 5-6 минут.
  • Можете подавать как отдельное блюдо ии с гарниром.

Филе курочки с фруктами — удивительно вкусно и оригинально.

Филе курочки с фруктами. Нежное мясо с оригинальным фруктовым вкусом 2

Приятного аппетита!

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