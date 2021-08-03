Филе курочки с фруктами. Нежное мясо с оригинальным фруктовым вкусом

Филе курочки с фруктами получается лёгким и вкусным, подойдёт с любым гарниром.
Филе курочки с фруктами: ингредиенты
- Куриное филе — 500 гр. (пятьсот грамма)
- Курага — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Яблоки — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 1/2 ст. (половина стакана)
- Тмин — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Карри — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Соль, перец — по вкусу
- Горошек в замороженном виде — 1/2 ст. (половина стакана)
Способ приготовления:
- Введите карри, тмин в разогретое в высокой сковороде масло.
- Сформируйте филе кусочками и выложите на сковороду, прожарьте до полной готовности.
- Курицу выложите на блюдо, яблоки вымойте и высушите, разделите на дольки.
- После курицы в сковороду отправьте полуколечки лука и дольки яблок.
- Прожарьте вместе 5-6 минут.
- Вновь введите курицу и продолжайте готовить вместе.
- К курице добавьте курагу.
- Затем введите горох, не размораживая, влейте воду, поперчите и посолите по вкусу.
- На медленном огне томите продукты 5-6 минут.
- Можете подавать как отдельное блюдо ии с гарниром.
Филе курочки с фруктами — удивительно вкусно и оригинально.
Приятного аппетита!
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