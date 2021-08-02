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Кабачковые оладьи на сковороде. Готовить всего 10 минут

Кабачковые оладьи на сковороде готовятся очень быстро и станут одним из лучших завтраков.

Кабачковые оладьи на сковороде: ингредиенты

Кабачковые оладьи на сковороде

  1. Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  2. Кабачок — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  3. Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитра)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Растительное масло — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  6. Разрыхлитель — на кончике чайной ложки
  7. Перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Кабачковые оладьи на сковороде. Готовить всего 10 минут 3

  • Натрите кабачки на крупной тёрке и оставьте на 5-10 минут, чтобы сок немного стёк.
  • К кабачкам добавьте остальные ингредиенты, кроме растительного масла и всё тщательно перемешайте.
  • При помощи столовой ложки выкладывайте оладьи на хорошо разогретую сковороду, обжарьте с двух сторон.
  • Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Кабачковые оладьи на сковороде — просто и сытно.

Кабачковые оладьи на сковороде. Готовить всего 10 минут 4

Приятного аппетита!

 

 

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