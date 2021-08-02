Кабачковые оладьи на сковороде. Готовить всего 10 минут

Кабачковые оладьи на сковороде готовятся очень быстро и станут одним из лучших завтраков.
Кабачковые оладьи на сковороде: ингредиенты
- Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Кабачок — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитра)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Разрыхлитель — на кончике чайной ложки
- Перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Натрите кабачки на крупной тёрке и оставьте на 5-10 минут, чтобы сок немного стёк.
- К кабачкам добавьте остальные ингредиенты, кроме растительного масла и всё тщательно перемешайте.
- При помощи столовой ложки выкладывайте оладьи на хорошо разогретую сковороду, обжарьте с двух сторон.
- Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
Кабачковые оладьи на сковороде — просто и сытно.
Приятного аппетита!
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