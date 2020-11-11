11 рецептов сахарной глазури, чтобы подойти творчески к украшению печенюшек

Ванильная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 0, 5 ст.
— Молоко — 1 ч. л.
— Соль — щепотка.
— Сливочное масло — 1 ч. л.
— Ванилин — 1 уп.
Приготовление:
Растопите масло и добавьте остальные ингредиенты. Мешайте до кремообразного состояния. Масло растапливаем в сотейнике, добавляем к нему молоко и соль, мы растворяем сахарную пудру. Все перемешиваем до консистенции сметаны или крема. В готовую глазурь кладем ванилин. Только в том случае, если масса получается слишком густой, к ней можно добавить молока, если жидкой — сахарной пудры.
Заварная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахар — 1 ст.
— Яичные белки — 4 шт.
Приготовление:
Организуем водяную баню. Белки выливаем в мисочку, добавляем к ним сахар и взбиваем на водяной бане пять минут. После этого глазурь внимаем с огня и продолжаем взбивать еще пять — семь минут.
Карамельная глазурь.
Ингредиенты:
— Коричневый сахар — 0, 5 ст.
— Сахарная пудра — 1 ст.
— Сливочное масло — 2 ст. л.
— Молоко — 3 ст. л.
— Ванилин — 1 уп.
Приготовление:
Масло растапливаем в сотейнике (кастрюльке), выливаем в него молоко и растворяем коричневый сахар. Даем закипеть и кипятим одну минуту. Сахарно — масляную смесь снимаем с огня и добавляем половину стакана сахарной пудры.Хорошо взбиваем, охлаждаем, кладем ваниль и оставшуюся пудру. Еще раз до получения готовой глазури взбиваем.
Лимонная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 3 ст.
— Сливочное масло — 100 г.
— Лимонный сок — 2 ст. л.
Приготовление:
Масло, свежевыжатый лимонный сок и сахарную пудру смешиваем и тщательно взбиваем до пышности. При необходимости добавляем еще немного сока или пудры.
Апельсиновая глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 0, 8 ст.
— Апельсиновый сок — 3-4 ст. л.
Приготовление:
Выливаем свежевыжатый сок в кастрюльку и постепенно добавляем к нему сахарную пудру, а не наоборот. Перемешиваем пудру с апельсиновым соком, подсыпая ее до нужной консистенции. Апельсиновая глазурь должна получиться немного жидкой, чтобы легко растекаться по выпечке.
Сливочная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 2 ст.
— Жирные сливки — 0, 5 ст.
— Сливочное масло — 1 ст. л.
— Ванилин.
Приготовление:
Сливки выливаем в кастрюльку, кладем туда же масло и нагреваем все на среднем огне, пока масло не растопится. Затем в горячие сливки высыпаем сахарную пудру, добавляем ванилин и взбиваем все миксером. Взбиваем до полного остывания глазури и густой и однородной консистенции.
Профессиональная цветная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 1 ст.
— Молоко — 2 ч. л.
— Сахарный сироп — 2 ч. л.
— Миндальный экстракт — 0, 4 ч. л.
— Пищевые красители.
Приготовление:
Сахарную пудру смешиваем с молоком до состояния мягкой пасты. Затем добавляем к ней сахарный сироп (кукурузный или инвертный) и ароматизатор и начинаем взбивать, пока глазурь не сделается блестящей и гладкой. Раскладываем глазурь по чашечкам и добавляем в каждую чашку нужный краситель. Чем больше красителя положим, тем насыщеннее и ярче получится цвет. Для глазирования печенья обмакиваем его в цветную глазурь или намазываем ее кисточкой. Для рисования выкладываем глазурь в кондитерский шприц и наносим цветные рисунки на торт или печенье.
Пряничная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарный песок — 1 ст.
— Вода — 0, 5 ст.
Приготовление:
Воду выливаем в кастрюльку, растворяем в ней сахар, доводим до кипения и кипятим, снимая пену, до появления больших прозрачных пузырей (они появляются при температуре сиропа около 110 градусов. Охлаждаем глазурь и добавляем ароматизаторы (ваниль, миндаль, ром. Охлаждаем до еще вполне горячего состояния: палец терпит, но ему очень горячо. Приступаем к глазированию. На большие пряники и коврижки глазурь кисточкой наносим. Маленькие прянички просто погружаем в сироп, перемешиваем и осторожно вынимаем шумовкой. Выкладываем прянички на решетку, чтобы лишний сироп стек, а оставшийся застыл, превратившись в пряничную глазурь.
Кофейная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 2 ст.
— Крепкий кофе — 3 ст. л.
— Сливочное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Завариваем крепкий кофе. Для пущего эффекта следует брать не растворимый, а свежемолотый. Кофе остужаем. Маслу даем немного подтаять, чтобы оно стало мягким. Смешиваем масло с сахарной пудрой и кофе до однородного состояния.
Шоколадная глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 2 ст.
— Молоко — 4 ст. л.
— Порошок какао — 2 ст. л.
— Сливочное масло — 1 ст. л.
— Ванилин — 1 уп.
Приготовление:
К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру, какао и ванилин. Хорошенько растираем и понемногу подливаем молоко, размешивая до однородного состояния.
Желтковая глазурь.
Ингредиенты:
— Сахарная пудра — 0, 5 ст.
— Сахар — 0, 5 ст.
— Яичные желтки — 2 шт.
— Вода — 2 ст. л.
Приготовление:
Желтки выливаем в кастрюльку, высыпаем туда же сахарную пудру и взбиваем до появления пены. Сахар и воду смешиваем в другой кастрюльке и варим сироп (варим до пробы на нитку. Готовый сироп охлаждаем до теплого состояния и постепенно вводим в него взбитые желтки. Готовую глазурь нельзя хранить. Она очень быстро застывает и поэтому должна использоваться немедленно.
Свежие комментарии