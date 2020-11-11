11 рецептов сахарной глазури, чтобы подойти творчески к украшению печенюшек

Ванильная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 0, 5 ст.

— Молоко — 1 ч. л.

— Соль — щепотка.

— Сливочное масло — 1 ч. л.

— Ванилин — 1 уп.

Приготовление:



Растопите масло и добавьте остальные ингредиенты. Мешайте до кремообразного состояния. Масло растапливаем в сотейнике, добавляем к нему молоко и соль, мы растворяем сахарную пудру. Все перемешиваем до консистенции сметаны или крема. В готовую глазурь кладем ванилин. Только в том случае, если масса получается слишком густой, к ней можно добавить молока, если жидкой — сахарной пудры.



Заварная глазурь.



Ингредиенты:

— Сахар — 1 ст.

— Яичные белки — 4 шт.



Приготовление:



Организуем водяную баню. Белки выливаем в мисочку, добавляем к ним сахар и взбиваем на водяной бане пять минут. После этого глазурь внимаем с огня и продолжаем взбивать еще пять — семь минут.

Карамельная глазурь.

Ингредиенты:

— Коричневый сахар — 0, 5 ст.

— Сахарная пудра — 1 ст.

— Сливочное масло — 2 ст. л.

— Молоко — 3 ст. л.

— Ванилин — 1 уп.

Приготовление:

Масло растапливаем в сотейнике (кастрюльке), выливаем в него молоко и растворяем коричневый сахар. Даем закипеть и кипятим одну минуту. Сахарно — масляную смесь снимаем с огня и добавляем половину стакана сахарной пудры.

Хорошо взбиваем, охлаждаем, кладем ваниль и оставшуюся пудру. Еще раз до получения готовой глазури взбиваем.

Лимонная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 3 ст.

— Сливочное масло — 100 г.

— Лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление:

Масло, свежевыжатый лимонный сок и сахарную пудру смешиваем и тщательно взбиваем до пышности. При необходимости добавляем еще немного сока или пудры.

Апельсиновая глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 0, 8 ст.

— Апельсиновый сок — 3-4 ст. л.

Приготовление:

Выливаем свежевыжатый сок в кастрюльку и постепенно добавляем к нему сахарную пудру, а не наоборот. Перемешиваем пудру с апельсиновым соком, подсыпая ее до нужной консистенции. Апельсиновая глазурь должна получиться немного жидкой, чтобы легко растекаться по выпечке.

Сливочная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 2 ст.

— Жирные сливки — 0, 5 ст.

— Сливочное масло — 1 ст. л.

— Ванилин.

Приготовление:

Сливки выливаем в кастрюльку, кладем туда же масло и нагреваем все на среднем огне, пока масло не растопится. Затем в горячие сливки высыпаем сахарную пудру, добавляем ванилин и взбиваем все миксером. Взбиваем до полного остывания глазури и густой и однородной консистенции.

Профессиональная цветная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 1 ст.

— Молоко — 2 ч. л.

— Сахарный сироп — 2 ч. л.

— Миндальный экстракт — 0, 4 ч. л.

— Пищевые красители.

Приготовление:

Сахарную пудру смешиваем с молоком до состояния мягкой пасты. Затем добавляем к ней сахарный сироп (кукурузный или инвертный) и ароматизатор и начинаем взбивать, пока глазурь не сделается блестящей и гладкой. Раскладываем глазурь по чашечкам и добавляем в каждую чашку нужный краситель. Чем больше красителя положим, тем насыщеннее и ярче получится цвет. Для глазирования печенья обмакиваем его в цветную глазурь или намазываем ее кисточкой. Для рисования выкладываем глазурь в кондитерский шприц и наносим цветные рисунки на торт или печенье.

Пряничная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарный песок — 1 ст.

— Вода — 0, 5 ст.

Приготовление:

Воду выливаем в кастрюльку, растворяем в ней сахар, доводим до кипения и кипятим, снимая пену, до появления больших прозрачных пузырей (они появляются при температуре сиропа около 110 градусов. Охлаждаем глазурь и добавляем ароматизаторы (ваниль, миндаль, ром. Охлаждаем до еще вполне горячего состояния: палец терпит, но ему очень горячо. Приступаем к глазированию. На большие пряники и коврижки глазурь кисточкой наносим. Маленькие прянички просто погружаем в сироп, перемешиваем и осторожно вынимаем шумовкой. Выкладываем прянички на решетку, чтобы лишний сироп стек, а оставшийся застыл, превратившись в пряничную глазурь.

Кофейная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 2 ст.

— Крепкий кофе — 3 ст. л.

— Сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Завариваем крепкий кофе. Для пущего эффекта следует брать не растворимый, а свежемолотый. Кофе остужаем. Маслу даем немного подтаять, чтобы оно стало мягким. Смешиваем масло с сахарной пудрой и кофе до однородного состояния.

Шоколадная глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 2 ст.

— Молоко — 4 ст. л.

— Порошок какао — 2 ст. л.

— Сливочное масло — 1 ст. л.

— Ванилин — 1 уп.

Приготовление:

К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру, какао и ванилин. Хорошенько растираем и понемногу подливаем молоко, размешивая до однородного состояния.

Желтковая глазурь.

Ингредиенты:

— Сахарная пудра — 0, 5 ст.

— Сахар — 0, 5 ст.

— Яичные желтки — 2 шт.

— Вода — 2 ст. л.

Приготовление:

Желтки выливаем в кастрюльку, высыпаем туда же сахарную пудру и взбиваем до появления пены. Сахар и воду смешиваем в другой кастрюльке и варим сироп (варим до пробы на нитку. Готовый сироп охлаждаем до теплого состояния и постепенно вводим в него взбитые желтки. Готовую глазурь нельзя хранить. Она очень быстро застывает и поэтому должна использоваться немедленно.