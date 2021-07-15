Помидоры прямым посолом. Самые вкусные бочковые овощи

Помидоры прямым посолом — довольно старый и надёжный способ засола помидоров на зиму.
Помидоры прямым посолом: ингредиенты
- Помидоры
- Вода – 1 л. (один литр)
- Зонтики укропа
- Чеснок
- Листья хрена
- Душистый перец горошком
- Листья смородины
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Правильно рассчитайте количество соли – на 1 литр воды 1 столовая ложка воды.
- Хорошо промойте банки.
- На дно уложите зонтики укропа, листья смородины и хрена, по вкусу дольки чеснока.
- Помидоры заложите до половины и уложите чеснок и зелень. Уложите томаты, накройте листьями смородины и насыпьте душистый перец горошком.
- Для маринада холодную воду смешайте с солью и размешивайте до растворения соли.
- Маринад налейте в банки, накройте марлей и на 3 дня оставьте при комнатной температуре.
- С верха маринада снимите пенку, накройте пластиковой крышкой и ставьте в подвале или другое прохладное место на хранение.
Помидоры прямым посолом — вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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