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Помидоры прямым посолом. Самые вкусные бочковые овощи

Помидоры прямым посолом — довольно старый и надёжный способ засола помидоров на зиму.

Помидоры прямым посолом: ингредиенты

Помидоры прямым посолом

  1. Помидоры
  2. Вода – 1 л. (один литр)
  3. Зонтики укропа
  4. Чеснок
  5. Листья хрена
  6. Душистый перец горошком
  7. Листья смородины
  8. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Правильно рассчитайте количество соли – на 1 литр воды 1 столовая ложка воды.
  • Хорошо промойте банки.
  • На дно уложите зонтики укропа, листья смородины и хрена, по вкусу дольки чеснока.
  • Помидоры заложите до половины и уложите чеснок и зелень. Уложите томаты, накройте листьями смородины и насыпьте душистый перец горошком.
  • Для маринада холодную воду смешайте с солью и размешивайте до растворения соли.
  • Маринад налейте в банки, накройте марлей и на 3 дня оставьте при комнатной температуре.
  • С верха маринада снимите пенку, накройте пластиковой крышкой и ставьте в подвале или другое прохладное место на хранение.

Помидоры прямым посолом — вкусные и ароматные.

Помидоры прямым посолом. Самые вкусные бочковые овощи 2

Приятного аппетита!

 

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