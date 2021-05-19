Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков

Скоро уже начнется сезон свежих овощей со своего огорода. В предвкушении, ищу свои любимые рецепты и делюсь с вами. Сегодня это квашеные огурцы.

Для приготовления 3 л банки потребуются:

огурцы;

вода, 1.5 л;

соль, 3 ст.л;

уксус, 2 ст.л;

хрен листья, укроп, смородина листья;

чеснок, 1 головка.

Процесс приготовления

Банку моем.

На дно кладем мытую зелень и дольки чеснока.

Огурцы промываем и заполняем ими банку, пересыпая дольками чеснока и зеленью.

Вливаем уксус в банку.

Доводим воду до кипения, растворяем в ней соль, кипятим еще минуту и заливаем горячим в банку.

Накрываем пластмассовой крышкой и ставим в прохладное место.

Рассол указан для одной банки 3 л. Поэтому правильно рассчитывайте нужные вам объемы на свое количество банок.