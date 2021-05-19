Скатерть-Самобранка

5 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...
  • Ирина Новичихина
    С каких это пор пирожки стали называться булочками? В булочках, в отличие от пирожков, не бывает начинки.Мало кто знает эт...

Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков

Скоро уже начнется сезон свежих овощей со своего огорода. В предвкушении, ищу свои любимые рецепты и делюсь с вами. Сегодня это квашеные огурцы.

Для приготовления 3 л банки потребуются:

  • огурцы;
  • вода, 1.5 л;
  • соль, 3 ст.л;
  • уксус, 2 ст.л;
  • хрен листья, укроп, смородина листья;
  • чеснок, 1 головка.

Процесс приготовления

Банку моем.

На дно кладем мытую зелень и дольки чеснока.

Огурцы промываем и заполняем ими банку, пересыпая дольками чеснока и зеленью.

Вливаем уксус в банку.

Доводим воду до кипения, растворяем в ней соль, кипятим еще минуту и заливаем горячим в банку.

Накрываем пластмассовой крышкой и ставим в прохладное место.

Рассол указан для одной банки 3 л. Поэтому правильно рассчитывайте нужные вам объемы на свое количество банок.

Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков

Зелень добавляйте по своему вкусу, знаю, что многие кладут и петрушку, листья дуба. Можно еще и смесь перцев горошком.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурч...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурч...

Читать
Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике

Сочный люля-кебаб на мангале: фарш держится и больше не падает на угли
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сочный люля-кебаб на мангале: фарш держится и больше не падает на угли

Нежный баварский десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Нежный баварский десерт

В ресторане Björn новый сезон «Диких ужинов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

В ресторане Björn новый сезон «Диких ужинов»

Пицца из свиного окорока
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пицца из свиного окорока

Готовим мороженое дома: 3 рецепта вкусного лакомства
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовим мороженое дома: 3 рецепта вкусного лакомства

Тыквенно-морковное печенье
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Тыквенно-морковное печенье

Научилась варить картошку в мундире в 5 раз вкуснее. Без воды и грязной посуды, за 4 минуты
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Научилась варить картошку в мундире в 5 раз вкуснее. Без воды и грязной посуды, за 4 минуты

Салат из баклажанов по-новому: по вкусу как грибы
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Салат из баклажанов по-новому: по вкусу как грибы

Рецепт для тёплых дней: запечённые овощи
Материал, выбранный редакторами МиртесенSmart Boobs

Рецепт для тёплых дней: запечённые овощи

Овсяное печенье
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Овсяное печенье

Лосось-гриль со сливочным зелёным горошком
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Лосось-гриль со сливочным зелёным горошком

Топинг из морского гребешка и свежих трав
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Топинг из морского гребешка и свежих трав

Вкуснейшая творожная запеканка с маком и грушей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вкуснейшая творожная запеканка с маком и грушей

Тонкости маринада для шашлыка из свинины
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Тонкости маринада для шашлыка из свинины

Шашлык в томатном соке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Шашлык в томатном соке

1
Компот из клубники на зиму
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Компот из клубники на зиму

Яблочный пирог без теста. Просто присыпаем яблоки смесью муки с маслом и сахаром
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Яблочный пирог без теста. Просто присыпаем яблоки смесью муки с маслом и сахаром

Корейский салат с шампиньонами и морковью
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Корейский салат с шампиньонами и морковью

Ватрушки с творогом и ягодами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Ватрушки с творогом и ягодами

Череповчанка украла в магазине 20 упаковок сливочного масла
Материал, выбранный редакторами МиртесенВся.рф

Череповчанка украла в магазине 20 упаковок сливочного масла

200 граммов риса и 3 яйца: ужин на всю семью готов за полчаса
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

200 граммов риса и 3 яйца: ужин на всю семью готов за полчаса

1
Простой способ приготовить красивые булочки с помощью простого бокала
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Простой способ приготовить красивые булочки с помощью простого бокала

Дантовский цыпленок. Как будто и не прошло 700 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

Дантовский цыпленок. Как будто и не прошло 700 лет

3
Скумбрия в банке. Запекаем без рукава и получается гораздо сочнее, словно в ресторане
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Скумбрия в банке. Запекаем без рукава и получается гораздо сочнее, словно в ресторане

Простое печенье с повидлом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Простое печенье с повидлом

18 животных, которых так и тянет стащить что-нибудь из чужой тарелки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмешной. Смешные фото, картинки, видео. Юмор. Интересные истории

18 животных, которых так и тянет стащить что-нибудь из чужой тарелки

Картина дня

наверх