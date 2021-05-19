Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков

Скоро уже начнется сезон свежих овощей со своего огорода. В предвкушении, ищу свои любимые рецепты и делюсь с вами. Сегодня это квашеные огурцы.
Для приготовления 3 л банки потребуются:
- огурцы;
- вода, 1.5 л;
- соль, 3 ст.л;
- уксус, 2 ст.л;
- хрен листья, укроп, смородина листья;
- чеснок, 1 головка.
Процесс приготовления
Банку моем.
На дно кладем мытую зелень и дольки чеснока.
Огурцы промываем и заполняем ими банку, пересыпая дольками чеснока и зеленью.
Вливаем уксус в банку.
Доводим воду до кипения, растворяем в ней соль, кипятим еще минуту и заливаем горячим в банку.
Накрываем пластмассовой крышкой и ставим в прохладное место.
Рассол указан для одной банки 3 л. Поэтому правильно рассчитывайте нужные вам объемы на свое количество банок.
Зелень добавляйте по своему вкусу, знаю, что многие кладут и петрушку, листья дуба. Можно еще и смесь перцев горошком.
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