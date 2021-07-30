Отбивная свинина с сыром и луком. Вкусное и сочное мясо под любой гарнир

Отбивная свинина с сыром и луком — прекрасное блюдо для любого случая.
Отбивная свинина с сыром и луком: ингредиенты
- Свинина — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Картошка — 1 кг. (один килограмм)
- Твёрдый сыр — 190 гр. (сто девяносто грамм)
- Молоко — 100 мл.(сто миллилитров)
- Сметана — 5 ч. л (пять чайных ложек)
- Майонез — 2-3 ч. л (две — три чайные ложки)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Соль, перец, специи — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картошку нарежьте и отварите до полной готовности.
- Сыр натрите на мелкой тёрке, лук нарежьте тонкими колечками.
- Мясо нарежьте на порционные куски и отбейте специальным молоточком, посолите, приправьте перцем и специями.
- Оставьте мясо на 15-20 минут, чтобы специи отдали свой аромат и вкус.
- Выложите мясо на противень.
- Смешайте сметану, майонез, перемешайте и смажьте соусом мясо.
- Сверху выложите слой лука, затем — сыра.
- Выпекайте при 190 градусах 40-45 минут.
- Залейте картошку молоком, выложите кусочек сливочного масла и приготовьте пюре.
- Готовые отбивные с пюре можете украсить зелёным луком или зеленью.
Отбивная свинина с сыром и луком — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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