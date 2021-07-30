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Отбивная свинина с сыром и луком. Вкусное и сочное мясо под любой гарнир

Отбивная свинина с сыром и луком — прекрасное блюдо для любого случая.

Отбивная свинина с сыром и луком: ингредиенты

Отбивная свинина с сыром и луком

  1. Свинина — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  2. Картошка — 1 кг. (один килограмм)
  3. Твёрдый сыр — 190 гр. (сто девяносто грамм)
  4. Молоко — 100 мл.(сто миллилитров)
  5. Сметана — 5 ч. л (пять чайных ложек)
  6. Майонез — 2-3 ч. л (две — три чайные ложки)
  7. Лук — 2 шт. (две штуки)
  8. Соль, перец, специи — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Картошку нарежьте и отварите до полной готовности.
  • Сыр натрите на мелкой тёрке, лук нарежьте тонкими колечками.
  • Мясо нарежьте на порционные куски и отбейте специальным молоточком, посолите, приправьте перцем и специями.
  • Оставьте мясо на 15-20 минут, чтобы специи отдали свой аромат и вкус.
  • Выложите мясо на противень.
  • Смешайте сметану, майонез, перемешайте и смажьте соусом мясо.
  • Сверху выложите слой лука, затем — сыра.
  • Выпекайте при 190 градусах 40-45 минут.
  • Залейте картошку молоком, выложите кусочек сливочного масла и приготовьте пюре.
  • Готовые отбивные с пюре можете украсить зелёным луком или зеленью.

Отбивная свинина с сыром и луком — вкусно и сытно.

Отбивная свинина с сыром и луком. Вкусное и сочное мясо под любой гарнир 2

Приятного аппетита!

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