Идеальный завтрак за 15 минут: оригинальный омлет с овощами

Хочу предложить вам рецепт идеального завтрака, на приготовление которого уйдет всего 15 минут и три ингредиента.

Оригинальный омлет с овощами в летний сезон можно делать каждый день: он вкусный, ароматный, сочный – и наполнит ваш организм витаминами. Процесс создания такого завтрака не может не порадовать вечно занятых хозяюшек: помидоры и кабачки порезали, яйца взболтали и соединили все на сковороде. Несколько минут: и омлет уже можно подавать на стол. Рецепт выручит в ситуации, когда нет времени на создание чего-то более сложного или просто лень возиться.

Состав продуктов

четыре сырых куриных яйца;

200 грамм кабачков или цуккини;

три спелых томата;

один пучок петрушки;

специи – по вкусу;

растительное масло без запаха.

Оригинальный омлет с овощами: пошаговый процесс приготовления

Кабачки промываем, нарезаем на кружочки, толщиной 6-8 миллиметров. Два спелых помидора, среднего размера, тоже нарезаем кружочками: толщиной не более 5 миллиметров. Пучок свежей петрушки рубим ножом. На сковороду наливаем растительное масло (я использую ароматное домашнее масло, чтобы блюдо получилось более вкусным), разогреваем его и выкладываем кружочки кабачков так, чтобы они закрыли все дно. Обжариваем цуккини около двух минут, на небольшом огне. Сами в это время делаем омлет: в миску вбиваем сырые яйца, солим и перчим по вкусу (можно добавить любимые специи) и перемешиваем венчиком (вилкой) до однородности. Через две минуты кабачки переворачиваем, выкладываем на них кружочки помидоров, заливаем подготовленным омлетом. Посыпаем сверху зеленью, закрываем сковороду крышкой и готовим на маленьком огне: пока яйца не схватятся.

Оригинальный омлет с овощами, сочный, ароматный и очень вкусный, подаем на завтрак. Дополнить его можно любимым соусом, кусочком хлеба иди лепешкой. В сезон свежих овощей такое блюдо станет идеальным решением для завтрака, тем более что приготовить его можно очень быстро и просто. Другие интересные идеи, которые выручат в любой ситуации, смотрите на нашем сайте.

Желаю всем приятного аппетита.

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