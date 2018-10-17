Идеальный завтрак за 15 минут: оригинальный омлет с овощами

Хочу предложить вам рецепт идеального завтрака, на приготовление которого уйдет всего 15 минут и три ингредиента.
Оригинальный омлет с овощами в летний сезон можно делать каждый день: он вкусный, ароматный, сочный – и наполнит ваш организм витаминами. Процесс создания такого завтрака не может не порадовать вечно занятых хозяюшек: помидоры и кабачки порезали, яйца взболтали и соединили все на сковороде. Несколько минут: и омлет уже можно подавать на стол. Рецепт выручит в ситуации, когда нет времени на создание чего-то более сложного или просто лень возиться.
Состав продуктов
- четыре сырых куриных яйца;
- 200 грамм кабачков или цуккини;
- три спелых томата;
- один пучок петрушки;
- специи – по вкусу;
- растительное масло без запаха.
Оригинальный омлет с овощами: пошаговый процесс приготовления
- Кабачки промываем, нарезаем на кружочки, толщиной 6-8 миллиметров.
- Два спелых помидора, среднего размера, тоже нарезаем кружочками: толщиной не более 5 миллиметров.
- Пучок свежей петрушки рубим ножом.
- На сковороду наливаем растительное масло (я использую ароматное домашнее масло, чтобы блюдо получилось более вкусным), разогреваем его и выкладываем кружочки кабачков так, чтобы они закрыли все дно.
- Обжариваем цуккини около двух минут, на небольшом огне.
- Сами в это время делаем омлет: в миску вбиваем сырые яйца, солим и перчим по вкусу (можно добавить любимые специи) и перемешиваем венчиком (вилкой) до однородности.
- Через две минуты кабачки переворачиваем, выкладываем на них кружочки помидоров, заливаем подготовленным омлетом.
- Посыпаем сверху зеленью, закрываем сковороду крышкой и готовим на маленьком огне: пока яйца не схватятся.
Оригинальный омлет с овощами, сочный, ароматный и очень вкусный, подаем на завтрак. Дополнить его можно любимым соусом, кусочком хлеба иди лепешкой. В сезон свежих овощей такое блюдо станет идеальным решением для завтрака, тем более что приготовить его можно очень быстро и просто. Другие интересные идеи, которые выручат в любой ситуации, смотрите на нашем сайте.
Желаю всем приятного аппетита.
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