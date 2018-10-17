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Идеальный завтрак за 15 минут: оригинальный омлет с овощами

Хочу предложить вам рецепт идеального завтрака, на приготовление которого уйдет всего 15 минут и три ингредиента.

Оригинальный омлет с овощами в летний сезон можно делать каждый день: он вкусный, ароматный, сочный – и наполнит ваш организм витаминами. Процесс создания такого завтрака не может не порадовать вечно занятых хозяюшек: помидоры и кабачки порезали, яйца взболтали и соединили все на сковороде. Несколько минут: и омлет уже можно подавать на стол. Рецепт выручит в ситуации, когда нет времени на создание чего-то более сложного или просто лень возиться.

Состав продуктов

  • четыре сырых куриных яйца;
  • 200 грамм кабачков или цуккини;
  • три спелых томата;
  • один пучок петрушки;
  • специи – по вкусу;
  • растительное масло без запаха.

Оригинальный омлет с овощами: пошаговый процесс приготовления

  1. Кабачки промываем, нарезаем на кружочки, толщиной 6-8 миллиметров.
  2. Два спелых помидора, среднего размера, тоже нарезаем кружочками: толщиной не более 5 миллиметров.
  3. Пучок свежей петрушки рубим ножом.
  4. На сковороду наливаем растительное масло (я использую ароматное домашнее масло, чтобы блюдо получилось более вкусным), разогреваем его и выкладываем кружочки кабачков так, чтобы они закрыли все дно.
  5. Обжариваем цуккини около двух минут, на небольшом огне.
  6. Сами в это время делаем омлет: в миску вбиваем сырые яйца, солим и перчим по вкусу (можно добавить любимые специи) и перемешиваем венчиком (вилкой) до однородности.
  7. Через две минуты кабачки переворачиваем, выкладываем на них кружочки помидоров, заливаем подготовленным омлетом.
  8. Посыпаем сверху зеленью, закрываем сковороду крышкой и готовим на маленьком огне: пока яйца не схватятся.

Оригинальный омлет с овощами, сочный, ароматный и очень вкусный, подаем на завтрак. Дополнить его можно любимым соусом, кусочком хлеба иди лепешкой. В сезон свежих овощей такое блюдо станет идеальным решением для завтрака, тем более что приготовить его можно очень быстро и просто. Другие интересные идеи, которые выручат в любой ситуации, смотрите на нашем сайте.

Идеальный завтрак за 15 минут: оригинальный омлет с овощами

Желаю всем приятного аппетита.

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