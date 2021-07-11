Все лето пьем свой квас! Кто пробует, делает так же: рецепт не скрываем

Квас получается настолько вкусным, что все мои друзья и родня, уже пользуются этим рецептом. В меру насыщенный и газированный, не сладкий, но уровень сладости вы можете регулировать сами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

дрожжи сухие, 1 ч.л;

хлеб черный, 300 г4

сахар, 0.5 стакана;

мед, 1 ч.л;

вода, 3 л.

Процесс приготовления

Черный хлеб режем кубиком и высушиваем в духовке до состояния сухарей. Только не передержите, иначе квас получается с горьким привкусом и будет совсем не вкусным.

Разводим дрожжи в теплой воде вместе с медом. Когда масса покроется пеной, можно ее использовать далее.

В банку кладем сухари и сахар, вливаем дрожжи и заливаем полную банку теплой воды.

Совет: сахар добавляйте по своему вкусу, если любите более сладкий, добавляйте больше.

Когда масса остынет, процеживаем, ставим охлаждаться и храниться в холодильнике.