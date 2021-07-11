Все лето пьем свой квас! Кто пробует, делает так же: рецепт не скрываем

Квас получается настолько вкусным, что все мои друзья и родня, уже пользуются этим рецептом. В меру насыщенный и газированный, не сладкий, но уровень сладости вы можете регулировать сами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- хлеб черный, 300 г4
- сахар, 0.5 стакана;
- мед, 1 ч.л;
- вода, 3 л.
Процесс приготовления
Черный хлеб режем кубиком и высушиваем в духовке до состояния сухарей. Только не передержите, иначе квас получается с горьким привкусом и будет совсем не вкусным.
Разводим дрожжи в теплой воде вместе с медом. Когда масса покроется пеной, можно ее использовать далее.
В банку кладем сухари и сахар, вливаем дрожжи и заливаем полную банку теплой воды.
Совет: сахар добавляйте по своему вкусу, если любите более сладкий, добавляйте больше.
Когда масса остынет, процеживаем, ставим охлаждаться и храниться в холодильнике.
Для более насыщенного аромата, можно добавить несколько листочков мяты и изюм. Если предпочитаете резкий напиток, тогда добавляйте 4 – 5 шт, а если более мягкий, достаточно и по 2 изюма в банку.
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