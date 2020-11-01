Сажаю в ноябре на огороде 3 «особых» культуры, а весной собираю классный урожай

Не всегда по осени у огородников заканчиваются все основные хлопоты – до середины осени, а в некоторых регионах, и всю осень, можно высаживать самые разные культуры под зиму. Что же можно высаживать в такое время.

Чеснок на зиму

Такое теплое время прекрасно подходит для высадки озимого чеснока. Выбираем качественный, не поврежденный, не гнилой посадочный материал, желательно берите зубчики среднего размера, они лучше прорастают, легче переносят морозы.

Делаем бороздки глубиной в несколько сантиметров, высаживаем на некотором расстоянии друг от друга, засыпаем почвой и утепляем – удобряем компостом или перегноем.

Лук на зиму

Эта культура также высаживается осенью. Лучшая всхожесть и урожайность у острых сортов лука. Выбираем качественный посадочный материал размером в 1 см.

Высадка лука проводится в прохладное время в немного остывшую почву. Расстояние между луковичками – 4 см. Укрываем компостом, который будет и удобрением. Чтобы хорошо утеплить, можно еще засыпать листвой.

Зелень на зиму

Если стоит теплый ноябрь, можно высадить петрушку, укроп, шпинат. Можно высадить и просроченный посадочный материал – они пройдут все стадии природного роста и развития и дадут отличный урожай.

Только семена не замачиваем, а высаживаем сухими на глубину около 1.5 см. Засыпаем посадку, присыпаем компостом.

Поэтому следите за ноябрьской погодой и не забудьте посадить культуры, чтобы ранней весной у вас уже был вкусный и полезный урожай.