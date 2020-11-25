2 в 1 – горячее блюдо и закуска на праздничный стол! Мясной рулет из фарша на Новый год

Предлагаем пополнить вашу коллекцию любимых рецептов замечательным блюдом, которое подойдёт даже к новогоднему столу. Если вы ищите необычный рецепт к праздничному столу, то наш рулет станет отличной находкой. Его можно подать в виде основного горячего блюда, или же в виде холодной закуски.

Список ингредиентов:

мясной фарш -1 килограмм;

соль – 1 ч. ложка;

молотый черный перец – 1 ч. ложка;

чеснок сухой – 1 ч. ложка;

чеснок свежий – 4 зубчика;

сушеная зелень – 1 ст. ложка;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 1 ст. ложка с горкой;

молоко – 2 ст. ложки;

сыр твердых сортов (ломтиками) – 200 грамм;

ветчина- 200 грамм;

лук – 2 штуки;

варено-копченный бекон – 300 грамм;

растительное масло – 30 грамм;

Приготовление рулета

В глубокую чашу помещаем фарш, солим, перчим и добавляем сухой чеснок и зелень. Перемешиваем, теперь отправляем туда яйцо, панировочные сухари, молоко. Очень тщательно вымешиваем фарш, чтобы он стал плотным. Чашу необходимо закрыть плёнкой или пакетом и отправить в холодильник на 1 час.

Постелите пленку на стол, выкладываем на неё охлаждённый фарш и распределяем ровным слоем по всему периметру плёнки. Толщина мясного слоя должна быть не больше 1 сантиметра, размер примерно 30*40 сантиметров.

Совет: чтобы добиться идеальной толщины мясного слоя, накройте его пленкой и пройдитесь по нём скалкой. Сверху выкладываем ломтики сыра, но не весь мясной слой покрываем сыром. Оставьте непокрытыми 10 сантиметров. Теперь то же самое проделайте с ветчиной. Следующий слой – обжаренный лук и чеснок. Его следует нарезать перед жаркой тонкой соломкой. Совет: вместо лука можно положить грибы, сладкий перец, маслины, а кто любит сладкие нотки в мясных блюдах, тот может положить курагу или чернослив.

Теперь пришло время сворачивать рулет. Это можно сделать с помощью плёнки. Аккуратно заворачиваем мясную основу в рулон. По бокам закройте отверстия мясным фаршем. Замотайте рулет в плёнку и прокатайте по столу несколько раз. Так он станет плотным.

Снова стелим пищевую пленку внахлёст. Выкладываем ломтики бекона, но выложить его необходимо следующим образом. Кожицей к себе, под углом друг к другу, внахлёст, перекрывая каждый предыдущий слой. В итоге должна получиться ёлочка из бекона. С рулета снимаем плёнку и укладываем его по центру «ёлочки». Закрываем рулет сначала сбоку, а потом поочередно заворачиваем в бекон. Получается косичка. Заверните в плёнку.

На стол выкладываем три слоя фольги и укладываем туда рулет, полиэтилен необходимо снять. Лицевая сторона рулета должна остаться сверху. Закрываем фольгой рулет, но не плотно.

Запекать рулет необходимо 50 минут при температуре 200 градусов. Потом открываем фольгу и снова отправляем рулет в духовку до полной готовности. Через 15 минут блюдо готово.

Рулет получается вкусным, плотным и хорошо нарезается. За счёт начинки он получается сочным и очень аппетитным. С наступающим вас, друзья!

Подробный Видео Рецепт: