Знакомый повар поделился необычным рецептом вкусного и бюджетного Доширака, который готовится за 5 минут

Когда я узнал об этом необычном рецепте Доширака, то сразу же решил приготовить его, так как рецепт реально интересный, а по итогу оказался ещё и очень вкусным! На приготовление уходит буквально пять минут, стоимость ингредиентов — до 100 рублей, а результат вас точно удивит!

Ингредиенты:

Доширак (можно в чашке, можно из пакетиков)

Сладкий болгарский перец

Сосиски: 1-2 шт

Сыр

Куриное яйцо: 1 шт

Соевый соус, зелень, приправы по вкусу

Способ приготовления

Разогреваем сковороду и наливаем небольшое количество растительного масла. Затем нарезаем сосиски на кружочки, а болгарский перец режем соломкой или так, как вам нравится. Отправляем в сковороду и немного обжариваем на умеренном огне!

Как только сосиски подрумянятся, добавляем столовую ложку томатной пасты и заливаем всё одним стаканом воды. Добавляем специи: я сыплю молотый чёрный перчик и паприку. Томатную пасту кладём по вкусу, не обязательно полную столовую ложку!

Перемешиваем, раскрываем лапшу, выбрасываем химию, которая с ней идёт, кладём лапшу по центру сковороды и накрываем крышкой. Где-то через минуту нужно снять крышку и перевернуть брикет с лапшой на другую сторону, по необходимости добавить воды.

Как только лапша приготовится, добавляем соевый соус и перемешиваем!

Соль не добавляю, так как соевый соус и так сам по себе сильно солёный, и мне этого достаточно.

Вбиваем куриное яйцо и накрываем сковороду крышкой примерно на 30 секунд.

Как только яйцо слегка побелеет — выключаем огонь и перекладываем всё в чашку или в контейнер из-под Доширака. Посыпаем сверху тёртым сыром и мелко нарезанной зеленью.

Яйцо должно было лежать сверху, но в процессе перекладывания я его закопал под лапшой, нужно было класть его в самом конце! Что хотелось бы сказать: блюдо получилось очень вкусным, тягучим, сытным и по цене очень бюджетным. Такой вариант Доширака гораздо лучше стандартного!

Очень рекомендую попробовать! Думаю, что не пожалеете, тем более готовится быстро и все ингредиенты доступны! На этом всё: надеюсь, был полезен. Спасибо за внимание!