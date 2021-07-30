Куриный суп из моего детства. Вермишель не разбухает и долго стоит в холодильнике

Вкусный и наваристый суп из куриного мяса. Такой суп отлично варить с лапшой домашнего приготовления, но если нет на нее времени, тогда подойдет простая вермишель.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук и морковь по 1 шт;

соль и перец;

специи и лавровый лист;

куриное мясо в любом количестве;

вермишель;

картофель;

вода.

Процесс приготовления

В воду укладываем мясо, варим, убираем пенку и добавляем соль, специи, лавровый лист, лук кубиками и тертую морковь. Бульон варим до готовности.

Картофель режем кубиками и бросаем в суп, варим до готовности.

Вермишель берите любую по своему вкусу. В моей семье любят супы с мелкой вермишелью.

Обжариваем ее на сухой сковороде, постоянно перемешивая до золотистого цвета.

Выкладываем на плоское блюдо чтобы вермишель остыла и потом только добавляем ее в суп.

Хорошо перемешиваем и варим до готовности.

В самом конце пробуем на соль и специи, добавляем зелень и подаем к столу.

Вкусно такой суп подавать с сухариками и пампушками с чесноком.