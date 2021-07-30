Куриный суп из моего детства. Вермишель не разбухает и долго стоит в холодильнике

Вкусный и наваристый суп из куриного мяса. Такой суп отлично варить с лапшой домашнего приготовления, но если нет на нее времени, тогда подойдет простая вермишель.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
лук и морковь по 1 шт;
соль и перец;
специи и лавровый лист;
куриное мясо в любом количестве;
вермишель;
картофель;
вода.
Процесс приготовления
В воду укладываем мясо, варим, убираем пенку и добавляем соль, специи, лавровый лист, лук кубиками и тертую морковь. Бульон варим до готовности.
Картофель режем кубиками и бросаем в суп, варим до готовности.
Вермишель берите любую по своему вкусу. В моей семье любят супы с мелкой вермишелью.
Обжариваем ее на сухой сковороде, постоянно перемешивая до золотистого цвета.
Выкладываем на плоское блюдо чтобы вермишель остыла и потом только добавляем ее в суп.
Хорошо перемешиваем и варим до готовности.
В самом конце пробуем на соль и специи, добавляем зелень и подаем к столу.
Вкусно такой суп подавать с сухариками и пампушками с чесноком.
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