Скатерть-Самобранка

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Мой способ заготовки ягод: без варки, без банок и сахара! Вкуснее любого варенья

При варке варенья, фрукты и ягоды теряют много полезных веществ и витаминов. Чтобы сохранить не только свежий аромат и вкус, но и витамины, я использую такой рецепт.

Для приготовления вы можете брать любые ягоды и фрукты.

Мой способ заготовки ягод: без варки, без банок и сахара! Вкуснее любого варенья

Также потребуются чистые порционные контейнеры из пищевого пластика и блендер.

Мой способ заготовки ягод: без варки, без банок и сахара! Вкуснее любого варенья

Ягоды перебираем, чтобы убрать порченные, косточки тоже убираем.

Массу измельчаем при помощи блендера и разливаем по контейнерам.

Сверху можно для красоты выложить целые, красивые ягодки, зарыть крышкой и отправить в морозильную камеру.

Мой способ заготовки ягод: без варки, без банок и сахара! Вкуснее любого варенья

Можно сделать микс – клубнику с малиной или использовать другие сочетания ягод.

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