Творожные шарики. Любимое лакомство родом из детства

Творожные шарики получаются очень нежными и вкусные, домочадцы точно попросят добавки.
Творожные шарики: ингредиенты
- Мука просеянная — 10 ст. л (десять столовых ложек)
- Сырки сладкие без добавок — 450-550 гр. (четыреста пятьдесят — пятьсот пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло рафинированное
Рецепт приготовления:
- В муку всыпьте соду, сахар и вымесите.
- Творожные сырки и яйца заранее выньте из холодильника, они не должны быть холодными.
- Введите сырки в ёмкость с сухими продуктами по одному, аналогично поступите с яйцами. Всё тщательно вымесите. Можете ввести немного ванили.
- Налейте в сковороду масло высотой не менее 4 см. и разогрейте до максимума.
- Из теста сформируйте колобки, присыпьте мукой и сразу выложите в кипящее масло.
- Готовые колобки выложите на полотенце из бумаги и дайте маслу стечь.
- Готовые колобки лучше есть в горячем виде, присыпав их сахарной пудрой.
Творожные шарики — лакомство из детства.
Готовьте на здоровье!
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