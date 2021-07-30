Скатерть-Самобранка

5 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Творожные шарики. Любимое лакомство родом из детства

Творожные шарики получаются очень нежными и вкусные, домочадцы точно попросят добавки.

Творожные шарики: ингредиенты

Творожные шарики

  1. Мука просеянная — 10 ст. л (десять столовых ложек)
  2. Сырки сладкие без добавок — 450-550 гр. (четыреста пятьдесят — пятьсот пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  5. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Масло рафинированное

Рецепт приготовления:

  • В муку всыпьте соду, сахар и вымесите.
  • Творожные сырки и яйца заранее выньте из холодильника, они не должны быть холодными.
  • Введите сырки в ёмкость с сухими продуктами по одному, аналогично поступите с яйцами. Всё тщательно вымесите. Можете ввести немного ванили.
  • Налейте в сковороду масло высотой не менее 4 см. и разогрейте до максимума.
  • Из теста сформируйте колобки, присыпьте мукой и сразу выложите в кипящее масло.
  • Готовые колобки выложите на полотенце из бумаги и дайте  маслу стечь.
  • Готовые колобки лучше есть в горячем виде, присыпав их сахарной пудрой.

Творожные шарики — лакомство из детства.

Творожные шарики. Любимое лакомство родом из детства 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх
,,