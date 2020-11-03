Зачем я заливаю в раковину подсолнечное масло. Спасибо сантехнику за совет

Несколько десятков лет я ездила к родителям и проводила там свой отпуск. Тогда мы провели там целых 2 месяца и когда вернулись домой и зашли в квартиру, чуть не упали – запах стоял такой, как будто у нас кто то окончил свою жизнь, причем, очень давно.

Холодильник перед отъездом мы вычистили, убрали все продуты, овощей не оставалось. Одним словом, мы сами и наша забывчивость, не могли стать причиной такого убойного «аромата».

Хорошо, что муж по профессии строитель и он сразу сказал о том, что все дело в канализации.

Когда мы ежедневно пользуемся водой, то вода в таких системах циркулирует и не дает образовываться разным гнилостным процессам и не появляется запах. Когда мы уехали, все пересохло и пошли разные процессы, что и дало такой запах.

Вызванный сантехник посоветовал нам во все раковины и унитаз, в ванную залить растительное масло, которое образует пленку и не высохнет.

Теперь, когда мы уезжаем даже а неделю, всегда заливаем масло во все сливы, чтобы еще раз не испытать такие впечатления от ароматов канализации в квартире.