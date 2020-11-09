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Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

Ёжики с подливкой на сковороде – пожалуй, одно из самых моих любимых блюд. По этому рецепту ежики получаются невероятно нежными, вкусными. Рецепт прост, под силу даже начинающей хозяюшке.

Ёжики с подливкой на сковороде: ингредиенты

Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

  1. 400 (четыреста) гр – фарша
  2. 1 (одно) яйцо
  3. Пол стакана риса
  4. 2 (две) луковицы
  5. 2 (две) шт – моркови
  6. 2 (две) шт – помидоров
  7. Соль, перец, зелень по вкусу
  8. 50 (пятьдесят) мл – молока
  9. Сливочное масло

Ёжики с подливкой на сковороде: рецепт

Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

  • Рис отварите до полуготовности. Дайте ему полностью остыть
  • Морковь натрите на мелкой терке
  • С помидоров снимите кожуру
  • Смешайте фарш, измельченный лук и рис
  • Разбейте в фарш яйцо, туда же добавьте молоко, и тщательно перемешайте
  • Сформируйте шарики, обваляйте в муке, и выложите в предварительно разогретую сковороду со сливочным маслом
  • Обжарьте шарики до золотистой корочки с двух сторон
  • После чего к ежиками добавьте тертую морковку, обжарьте все вместе
  • Потом добавьте помидоры, немного воды. Посолите. И тушите под закрытой крышкой минут двадцать
  • За пять минут до готовности положите лук. Посыпьте специями, перцем. При подаче посыпать свежей измельченной зеленью

Ёжики с подливкой на сковороде готовы!

Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

Как видите рецепт прост. Получается очень вкусно и аппетитно.

На здоровье.

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