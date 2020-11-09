Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

Ёжики с подливкой на сковороде – пожалуй, одно из самых моих любимых блюд. По этому рецепту ежики получаются невероятно нежными, вкусными. Рецепт прост, под силу даже начинающей хозяюшке.
Ёжики с подливкой на сковороде: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – фарша
- 1 (одно) яйцо
- Пол стакана риса
- 2 (две) луковицы
- 2 (две) шт – моркови
- 2 (две) шт – помидоров
- Соль, перец, зелень по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл – молока
- Сливочное масло
Ёжики с подливкой на сковороде: рецепт
- Рис отварите до полуготовности. Дайте ему полностью остыть
- Морковь натрите на мелкой терке
- С помидоров снимите кожуру
- Смешайте фарш, измельченный лук и рис
- Разбейте в фарш яйцо, туда же добавьте молоко, и тщательно перемешайте
- Сформируйте шарики, обваляйте в муке, и выложите в предварительно разогретую сковороду со сливочным маслом
- Обжарьте шарики до золотистой корочки с двух сторон
- После чего к ежиками добавьте тертую морковку, обжарьте все вместе
- Потом добавьте помидоры, немного воды. Посолите. И тушите под закрытой крышкой минут двадцать
- За пять минут до готовности положите лук. Посыпьте специями, перцем. При подаче посыпать свежей измельченной зеленью
Ёжики с подливкой на сковороде готовы!
Как видите рецепт прост. Получается очень вкусно и аппетитно.На здоровье.
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