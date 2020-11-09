Ёжики с подливкой на сковороде: нежное мясо в ароматной подливке

Ёжики с подливкой на сковороде – пожалуй, одно из самых моих любимых блюд. По этому рецепту ежики получаются невероятно нежными, вкусными. Рецепт прост, под силу даже начинающей хозяюшке.

Ёжики с подливкой на сковороде: ингредиенты

400 (четыреста) гр – фарша 1 (одно) яйцо Пол стакана риса 2 (две) луковицы 2 (две) шт – моркови 2 (две) шт – помидоров Соль, перец, зелень по вкусу 50 (пятьдесят) мл – молока Сливочное масло

Ёжики с подливкой на сковороде: рецепт

Рис отварите до полуготовности. Дайте ему полностью остыть

Морковь натрите на мелкой терке

С помидоров снимите кожуру

Смешайте фарш, измельченный лук и рис

Разбейте в фарш яйцо, туда же добавьте молоко, и тщательно перемешайте

Сформируйте шарики, обваляйте в муке, и выложите в предварительно разогретую сковороду со сливочным маслом

Обжарьте шарики до золотистой корочки с двух сторон

После чего к ежиками добавьте тертую морковку, обжарьте все вместе

Потом добавьте помидоры, немного воды. Посолите. И тушите под закрытой крышкой минут двадцать

За пять минут до готовности положите лук. Посыпьте специями, перцем. При подаче посыпать свежей измельченной зеленью

Ёжики с подливкой на сковороде готовы!

Как видите рецепт прост. Получается очень вкусно и аппетитно.

На здоровье.