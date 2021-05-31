Борщ с птицей. Вкусный и лёгкий суп по оригинальному рецепту

Борщ с птицей получается не только вкусным и ароматным, но вполне лёгким и полезным.
Борщ с птицей: ингредиенты
- Картошка — 300 гр. (триста грамм)
- Мясо куриное — 1/2 кг. (пол кило)
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Капуста — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Свёкла — 290 гр. (двести девяносто грамм)
- Перец — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Паста томатная — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чеснок — 1/2 г.
- Лавровый лист
- Соль, перец — по вкусу
- Вода — 2,3 -3 л. (примерно 3 литра)
Способ приготовления:
- Картошку нарежьте кубиками, лук, морковку и перец — полосками, свеклу натрите на тёрке, капусту нашинкуйте.
- Курицу разрежьте на куски, залейте 1 литром воды и варите после закипания пару минут.
- Воду слейте, ёмкость и мясо промойте, затем залейте водой и снова поставьте на огонь.
- Снимая накипь, доведите до кипения и варите 20 минут на слабом огне.
- Разогрейте сковороду с маслом, пожарьте лук 3-4 минуты на среднем огне.
- Теперь добавьте морковку и жарьте ещё столько же, затем добавьте томатную пасту и потушите ещё минуту, всё время помешивая.
- Теперь введите свеклу, немного уксуса, стакан воды, тщательно перемешайте и дайте закипеть.
- На слабом огне тушите овощи под крышкой 20 минут.
- К курице добавьте картошку, посолите, дайте закипеть и варите четверть часа, накрыв крышкой.
- Курицу достаньте из воды, отделите от костей и мелко нарежьте.
- В кастрюлю введите перец, капусту, лавровый лист, перемешайте и варите 10 минут на слабом огне при закрытой крышке.
- Затем добавьте мясо, тушёные овощи, измельчённый чеснок, перемешайте и дайте закипеть.
- Огонь убавьте и варите всё вместе ещё 5-6 минут.
Борщ с птицей подавайте со свежей зеленью и сметаной.
Приятного аппетита!
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