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Борщ с птицей. Вкусный и лёгкий суп по оригинальному рецепту

Борщ с птицей получается не только вкусным и ароматным, но вполне лёгким и полезным.

Борщ с птицей: ингредиенты

Борщ с птицей

  1. Картошка — 300 гр. (триста грамм)
  2. Мясо куриное — 1/2 кг. (пол кило)
  3. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  4. Капуста — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  5. Свёкла — 290 гр. (двести девяносто грамм)
  6. Перец — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  7. Паста томатная — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Чеснок — 1/2 г.
  10. Лавровый лист
  11. Соль, перец — по вкусу
  12. Вода — 2,3 -3 л. (примерно 3 литра)

Способ приготовления:

  • Картошку нарежьте кубиками, лук, морковку и перец — полосками, свеклу натрите на тёрке, капусту нашинкуйте.
  • Курицу разрежьте на куски, залейте 1 литром воды и варите после закипания пару минут.
  • Воду слейте, ёмкость и мясо промойте, затем залейте водой и снова поставьте на огонь.
  • Снимая накипь, доведите до кипения и варите 20 минут на слабом огне.
  • Разогрейте сковороду с маслом, пожарьте лук 3-4 минуты на среднем огне.
  • Теперь добавьте морковку и жарьте ещё столько же, затем добавьте томатную пасту и потушите ещё минуту, всё время помешивая.
  • Теперь введите свеклу, немного уксуса, стакан воды, тщательно перемешайте и дайте закипеть.
  • На слабом огне тушите овощи под крышкой 20 минут.
  • К курице добавьте картошку, посолите, дайте закипеть и варите четверть часа, накрыв крышкой.
  • Курицу достаньте из воды, отделите от костей и мелко нарежьте.
  •  В кастрюлю введите перец, капусту, лавровый лист, перемешайте и варите 10 минут на слабом огне при закрытой крышке.
  • Затем добавьте мясо, тушёные овощи, измельчённый чеснок, перемешайте и дайте закипеть.
  • Огонь убавьте и варите всё вместе ещё 5-6 минут.

Борщ с птицей подавайте со свежей зеленью и сметаной.

Борщ с птицей. Вкусный и лёгкий суп по оригинальному рецепту 4

Приятного аппетита!

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